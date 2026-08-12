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Теніс 12 серпня 2026 · 13:37

Третя дуель сезону: коли і де дивитися півфінал турніру в Торонто Світоліна – Свьонтек

Українка вийде на битву за фінал WTA 1000 проти колишньої першої ракетки світу
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Третя дуель сезону: коли і де дивитися півфінал турніру в Торонто Світоліна – Свьонтек
Еліна Світоліна (фото: Getty Images)

У ніч проти 13 серпня перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє у півфіналі престижного турніру WTA 1000 в канадському Торонто. Її суперницею стане польська тенісистка Іга Свьонтек.

Де і коли дивитися поєдинок – підкаже Sport RBC.UA.

Шлях тенісисток до півфіналу

Еліна Світоліна проводить черговий вражаючий відрізок сезону. У Торонто українка здобула вже 40-ву перемогу в році, стартувавши з важкого камбеку проти іспанки Джессіки Бузас Манейро. Далі Світоліна впевнено розібралася з Анастасією Потаповою, що виступає під австрійським прапором, та американкою Амандою Анісімовою. А у чвертьфіналі відігралася після програного першого сету проти "нейтральної" росіянки Єкатерини Александрової. Перемога над Свьонтек дозволить Еліні суттєво покращити позиції у чемпіонській гонці та змагатися за другий титул серії WTA 1000 цього року після успіху в Римі.

Іга Свьонтек на шляху до четвірки найкращих демонструвала впевнену гру проти чешки Сари Бейлек, Вікторії Голубич зі Швейцарії та "нейтральної" Діани Шнайдер. Найбільше проблем польській тенісистці створила інша українка – Марта Костюк в 1/8 фіналу, яка змогла забрати перший сет, однак Свьонтек переломила хід зустрічі (3:6, 6:1, 6:2). Попри відсутність трофеїв у поточному сезоні, полька залишається вкрай небезпечною суперницею.

Історія протистоянь

Статистика особистих зустрічей на боці Свьонтек – 4:3. Полька має перевагу і на хардових кортах – 2:1.

Проте у 2026 році обидва очних поєдинки виграла саме Світоліна: у чвертьфіналі Індіан-Веллса на харді та у півфіналі Рима на ґрунті.

Де дивитися гру

Принципова зустріч найкращих тенісисток України і Польщі розпочнеться 13 серпня не раніше 2:00 за київським часом.

В Україні пряму трансляцію поєдинку забезпечать телеканали Setanta Sports та онлайн-платформа Setanta Sports.

В іншому півфіналі канадського "тисячника" змагатимуться Коко Гофф та Олена Рибакіна.

Раніше ми розповідали, що американська тенісистка Коко Гофф виступила із критикою WTA щодо проведення генних тестів.

Теги: Теніс Еліна Світоліна
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