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Інше 11 серпня 2026 · 23:25

Михайло Кохан став бронзовим призером чемпіонату Європи з легкої атлетики

Українець не зміг досягти бажаного результату у секторі з метання молота, але виграв медаль
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Михайло Кохан став бронзовим призером чемпіонату Європи з легкої атлетики
Михайло Кохан (фото: Getty Images)

Український легкоатлет Михайло Кохан, який виступає у штовханні молота, показав третій результат у фіналі чемпіонату Європи з легкої атлетики 2026 в англійському Бірмінгемі. Наш спортсмен не досягнувв показника у 80 метрів, однак посів своє місце на п'єдесталі турніру.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на результати фіналу ЧЄ-2026.

Який результат Михайла Кохана

25-річний атлет до цього турніру також підходив у статусі чинного бронзового призера. У кваліфікації Кохан показав результат 77.4 метри, що дозволило йому пройти до фіналу із четвертим показником.

Вже у першій фінальній спробі Кохан перевершив свій кваліфікаційний показник – 78.7 метра. Попри те, що у другій спробі нашого атлета спіткала невдача, третій кидок привів до результату 78.76 метри.

Куди кращою вийшла четверта спроба Кохана – 79.10. Цей показник вивів Михайла на четверте місце у заліку. П'ята спроба вивела українця на третє місце (79.49), однак поліпшити цей показник він вже не зміг. На щастя, невдало на останній спробі виступили і конкуренти, що принесло українцю бронзову медаль.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики. Бірмінгем

Метання молоту. Чоловіки.

  • Бенце Галаш (Угорщина) — 84.25
  • Мерлін Гуммель (Німеччина) — 81.30
  • Михайло Кохан (Україна) — 79.49 м

Кар'єра Михайла Кохана

Михайло Кохан — один із лідерів збірної України з метання молота. На Олімпіаді-2020 у Токіо 19-річний українець посів четверте місце, а через чотири роки в Парижі здобув бронзову медаль із результатом 79,39 м.

Також Кохан є бронзовим призером чемпіонату Європи-2024 та чотири рази входив до топ-8 чемпіонатів світу. У червні 2026 року українець встановив особистий рекорд — 82,38 м, що вивело його до числа головних претендентів на медалі великих міжнародних стартів.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2026

Чемпіонат Європи з легкої атлетики-2026 проходить 10–16 серпня у Бірмінгемі, Велика Британія, на стадіоні "Александер Стедіум".

Україну на континентальній першості представляє 42 атлети, серед яких олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх, бронзовий призер Олімпіади Михайло Кохан та чемпіон Європи у приміщенні Олег Дорощук.

Раніше ми розповідали про виступ Вікторії Ткачук на чемпіонаті Європи з легкої атлетики 2026.

Теги: Легка атлетика
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