Михаил Кохан стал бронзовым призером чемпионата Европы по легкой атлетике

Выступающий в толкании молота украинский легкоатлет Михаил Кохан показал третий результат в финале чемпионата Европы по легкой атлетике 2026 в английском Бирмингеме. Наш спортсмен не достиг показателя в 80 метров, однако занял свое место на пьедестале турнира.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты финала ЧЕ-2026.

Каков результат Михаила Кохана

25-летний атлет к этому турниру также подходил в статусе действующего бронзового призера. В квалификации Кохан показал результат 77.4 м, что позволило ему пройти в финал с четвертым показателем.

Уже в первой финальной попытке Кохан превзошел свой квалификационный показатель – 78,7 метра. Несмотря на то, что во второй попытке нашего атлета постигла неудача, третий бросок привел к результату 78.76 метра.

Куда лучше вышла четвертая попытка Кохана – 79.10. Этот показатель вывел Михаила на четвёртое место в зачете. Пятая попытка вывела украинца на третье место (79:49), однако улучшить этот показатель он уже не смог. К счастью, неудачно на последней попытке выступили и конкуренты, что принесло украинцу бронзовую медаль.

Чемпионат Европы по атлетике. Бирмингем

Метание молота. Мужчины.

Бенце Галаш (Венгрия) - 84.25

Мерлин Гуммель (Германия) - 81.30

Михаил Кохан (Украина) - 79.49 м

Карьера Михаила Кохана

Михаил Кохан – один из лидеров сборной Украины по метанию молота. На Олимпиаде-2020 в Токио 19-летний украинец занял четвертое место, а четыре года спустя в Париже получил бронзовую медаль с результатом 79,39 м.

Также Кохан является бронзовым призером чемпионата Европы-2024 и четырежды входил в топ-8 чемпионатов мира. В июне 2026 года украинец установил личный рекорд - 82,38 м, что вывело его в число главных претендентов на медали крупных международных стартов.

Чемпионат Европы по легкой атлетике 2026

Чемпионат Европы по легкой атлетике-2026 проходит 10-16 августа в Бирмингеме, Великобритания, на стадионе "Александер Стедиум".

Украину на континентальном первенстве представляет 42 атлета, среди которых олимпийская чемпионка Ярослава Магучих, бронзовый призер Олимпиады Михаил Кохан и чемпион Европы в помещении Олег Дорощук.