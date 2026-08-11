Подарок для Украины: Греция осталась без лидера на матче квалификации ЧМ-2027 по баскетболу

Лидер сборной Греции по баскетболу Яннис Адетокумбо не сыграет в ближайших официальных матчах. Это произошло по требованию нового клуба звезды НБА.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на авторитетное баскетбольное издание Eurohoops .

Причина отсутствия и проблемы со здоровьем

Отсутствие Адетокумбо в лагере национальной сборной связано с категорической просьбой организации "Майами Хит". Руководство американской франшизы потребовало, чтобы Яннис поскорее прибыл в Соединенные Штаты и полноценно включился в предсезонный тренировочный график перед стартом регулярного чемпионата НБА-2026/27.

Такая позиция клуба предопределена тяжелым и травматичным для баскетболиста сезоном-2025/26. Из-за постоянных повреждений Адетокумбо смог провести всего 36 матчей, а с середины марта вообще полностью выбыл из игры.

График греков и подготовка Украины

Сборная Греции приступит к подготовительному процессу 14 августа. В рамках подготовки эллины проведут два спарринга в Афинах - против Польши (22 августа) и Кипра (24 августа). После этого греческая делегация отправится в Ригу, где 28 августа сыграет официальный матч отбора против сборной Украины. Уже через три дня, 31 августа, Грецию ждет домашнее противостояние с мощной сборной Испании.

В свою очередь, национальная сборная Украины также начинает свое учебно-тренировочное собрание 14 августа в Латвии. В рамках подготовки к противостоянию с греками подопечные сине-желтой команды запланировали два контрольных поединка – против коллектива Университета Аризоны и национальной сборной Латвии.