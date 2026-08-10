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Футбол 10 августа 2026 · 20:09

Ужас для вице-чемпионов: "Карпаты" феерически сокрушили ЛНЗ в зрелищном поединке УПЛ (видео)

Безголевая серия черкасчан длится уже четыре матча
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Ужас для вице-чемпионов: "Карпаты" феерически сокрушили ЛНЗ в зрелищном поединке УПЛ (видео)
Матч "Карпаты" – ЛНЗ (фото: УПЛ)

Львовские "Карпаты" устроили настоящий бенефис в домашнем поединке 2-го тура украинской Премьер-лиги, разбив действующих вице-чемпионов – черкасский ЛНЗ.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат поединка.

УПЛ, 2-й тур

"Карпаты" – ЛНЗ – 3:0

Голы: Бабогло, 67, Калеро, 77, Феллипе, 86

Незабитый пенальти: Цара (ЛНЗ), 89 (вратарь)

Напряженный первый тайм

С первых минут гости пытались действовать активно: уже на 4-й минуте Якубу после навеса Кузика с нескольких метров не попал в ворота. "Карпаты" отвечали острыми выпадами через фланги. После одной из таких атак Паламарчук вынужден был в падении прерывать опасный прострел Костенко.

Лучший момент первой половины имел игрок ЛНЗ Пастух, чей коварный удар головой в падении отразил голкипер хозяев Марченко, сохранив ворота "сухими" перед перерывом.

Три сокрушительных удара после перерыва

Во втором тайме решающим фактором стали замена от тренерского штаба львовян. На 67-й минуте свежий Феллипе идеально выполнил навес с угловой на дальний угол вратарской, где Бабогло головой направил мяч в сетку (1:0).

На 77-й минуте "зелено-белые" удвоили преимущество: Костенко на фланге эффектно обыграл защитника и прострелил, а Калеро первым успел на добивание после отбитого Паламарчуком удара (2:0).

Окончательную точку в матче на 82-й минуте поставил Феллипе, который у левого угла штрафной подготовил коварный удар и положил мяч точно в ближний угол (3:0).

На 89-й минуте футболист ЛНЗ Цара мог отыграть один мяч, но не реализовал пенальти. Марченко ногой сумел парировать удар по центру ворот, несмотря на то что прыгнул в угол.

"Карпаты" одержали вторую победу в сезоне и вместе с "Шахтером" и "Полесьем" возглавили таблицу УПЛ. Эти три команды имеют по 6 очков после двух туров.

Также сегодня "Полесье" победило "Харьков" в центральном матче 2-го тура УПЛ.

Теги: Карпаты УПЛ ЛНЗ Футбол
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