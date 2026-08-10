Жах для віце-чемпіонів: "Карпати" феєрично розтрощили ЛНЗ у видовищному поєдинку УПЛ (відео)

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат поєдинку .

УПЛ, 2-й тур

"Карпати" – ЛНЗ – 3:0

Голи: Бабогло, 67, Калеро, 77, Феллипе, 86

Незабитий пенальті: Цара (ЛНЗ), 89 (воротар)

Напружений перший тайм

З перших хвилин гості намагалися діяти активно: уже на 4-й хвилині Якубу після навісу Кузика з кількох метрів не влучив у ворота. "Карпати" відповідали гострими випадами через фланги. Після однієї з таких атак Паламарчук змушений був у падінні переривати небезпечний простріл Костенка.

Найкращий момент першої половини мав гравець ЛНЗ Пастух, чий підступний удар головою у падінні відбив голкіпер господарів Марченко, зберігши ворота "сухими" перед перервою.

Три нищівні удари після перерви

У другому таймі вирішальним фактором стали заміна від тренерського штабу львів'ян. На 67-й хвилині свіжий Фелліпе ідеально виконав навіс із кутового на дальній кут воротарського майданчика, де Бабогло головою спрямував м'яч у сітку (1:0).

На 77-й хвилині "зелено-білі" подвоїли перевагу: Костенко на фланзі ефектно обіграв захисника та прострілив, а Калеро першим встиг на добивання після відбитого Паламарчуком удару (2:0).

Остаточну крапку в матчі на 82-й хвилині поставив той-таки Фелліпе, який біля лівого кута штрафного підготував підступний удар і поклав м'яч точно в ближній кут (3:0).

На 89-й хвилині футболыст ЛНЗ Цара міг відіграти один м'яч, але не реалізував пенальті. Марченко ногою зумів парирувати удар по центру воріт, незважаючи на те, що стрибнув у кут.

"Карпати" здобули другу перемогу у сезоні та разом із "Шахтарем" і "Поліссям" очолили таблицю УПЛ. Ці три команди мають по 6 очок після двох турів.