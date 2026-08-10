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Футбол 10 серпня 2026 · 12:48

Суперкубок УЄФА: де в Україні дивитися битву ПСЖ і "Астон Вілли"

Тріумфатори Ліги чемпіонів та Ліги Європи зійдуться у Зальцбурзі
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Суперкубок УЄФА: де в Україні дивитися битву ПСЖ і "Астон Вілли"
ПСЖ та "Астон Вілла" розіграють Суперкубок-2026 (колаж: uefa.com)

Переможець Ліги чемпіонів французький ПСЖ та володар трофея Ліги Європи англійська "Астон Вілла" розіграють першу європейську нагороду нового сезону. Зіркове протистояння відбудеться в Австрії та офіційно відкриє новий єврокубковий рік.

Де і коли дивитися матч – підкаже Sport RBC.UA.

Шлях до фіналу та історичний контекст

Битва за Суперкубок УЄФА 2026 року відбудеться у середу, 12 серпня на "Ред Булл Арені" в австрійському Зальцбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Обидва клуби дісталися фіналу за підсумками яскравих кампаній. ПСЖ українця Іллі Забарного здобув путівку до Зальцбурга після напруженої перемоги над лондонським "Арсеналом" у фіналі Ліги чемпіонів у Будапешті (1:1 в основний час та 4:3 у серії пенальті).

"Астон Вілла", у свою чергу, переконливо забрала трофей Ліги Європи в Стамбулі, розгромивши німецький "Фрайбург" із рахунком 3:0. Цей успіх став для бірмінгемців першим єврокубковим трофеєм із 1982 року, коли команда виграла Кубок європейських чемпіонів.

Парижани підходять до гри в статусі чинних володарів трофея: у 2025 році вони перемогли "Тоттенхем" у серії пенальті (4:3) після результативної нічиєї 2:2. Тепер ПСЖ має шанс захистити титул.

"Астон Вілла" спробує вдруге у своїй історії вибороти Суперкубок УЄФА. Вперше бірмінгемці змагалися за трофей ще у 1982 році, коли здолали іспанську "Барселону".

Де дивитися матч

В Україні офіційним транслятором поєдинку стане медіасервіс MEGOGO. Матч буде доступний у підрозділі "Футбол" розділу "Спорт", а також у межах передплат "Спорт" та "MEGOPACK".

О 21:00 розпочнеться аналітична студія, де до ведучого Сергія Лук'яненка приєднаються експерти: екс-гравець збірної України, а нині тренер Олександр Головко та керівник футбольної редакції й коментатор MEGOGO Вадим Скічко.

Сам матч коментуватимуть Володимир Звєров та Олександр Новак.

Раніше ми писали, що Анатолій Трубін дав згоду на гучний трансфер і залишає "Бенфіку".

Теги: Футбол УЕФА ПСЖ
Головні матчі
УПЛ. 2-й тур 10 серпня 15:30
Харків - : - Полісся
УПЛ. 2-й тур 10 серпня 18:00
Карпати - : - ЛНЗ
Суперкубок УЄФА 12 серпня 22:00
ПСЖ - : - Астон Вілла
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