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Футбол 10 августа 2026 · 12:48

Суперкубок УЕФА: где в Украине смотреть битву ПСЖ и "Астон Виллы"

Триумфаторы Лиги чемпионов и Лиги Европы сойдутся в Зальцбурге
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Суперкубок УЕФА: где в Украине смотреть битву ПСЖ и "Астон Виллы"
ПСЖ и "Астон Вилла" разыграют Суперкубок-2026 (коллаж: uefa.com)

Победитель Лиги чемпионов французский ПСЖ и обладатель трофея Лиги Европы английская "Астон Вилла" разыграют первую европейскую награду нового сезона. Звездное противостояние пройдет в Австрии и официально откроет новый еврокубковый год.

Где и когда смотреть матч – подскажет Sport RBC.UA.

Путь в финал и исторический контекст

Битва за Суперкубок УЕФА в 2026 году состоится в среду, 12 августа, на "Ред Булл Арене" в австрийском Зальцбурге. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Оба клуба добрались до финала по итогам ярких кампаний. ПСЖ украинца Ильи Забарного завоевал путевку в Зальцбург после напряженной победы над лондонским "Арсеналом" в финале Лиги чемпионов в Будапеште (1:1 в основное время и 4:3 в серии пенальти).

"Астон Вилла" в свою очередь убедительно забрала трофей Лиги Европы в Стамбуле, разгромив немецкий "Фрайбург" со счетом 3:0. Этот успех стал для бирмингемцев первым еврокубковым трофеем с 1982 г., когда команда выиграла Кубок европейских чемпионов.

Парижане подходят к игре в статусе действующих обладателей трофея: в 2025 году они победили "Тоттенхэм" в серии пенальти (4:3) после результативной ничьей 2:2. Теперь у ПСЖ есть шанс защитить титул.

"Астон Вилла" попытается во второй раз в своей истории завоевать Суперкубок УЕФА. Впервые бирмингемцы соревновались за трофей еще в 1982 году, когда одолели испанскую "Барселону".

Где смотреть матч

В Украине официальным транслятором поединка станет медиасервис MEGOGO. Матч будет доступен в разделе "Футбол" раздела "Спорт", а также в рамках подписки "Спорт" и "MEGOPACK".

В 21:00 начнется аналитическая студия, где к ведущему Сергею Лукьяненко присоединятся эксперты: экс-игрок сборной Украины, а ныне тренер Александр Головко и руководитель футбольной редакции и комментатор MEGOGO Вадим Скичко.

Сам матч будут комментировать Владимир Зверев и Александр Новак.

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Теги: Футбол УЕФА ПСЖ
Главные матчи
УПЛ. 2-й тур 10 августа 15:30
Харьков - : - Полесье
УПЛ. 2-й тур 10 августа 18:00
Карпаты - : - ЛНЗ
Суперкубок УЕФА 12 августа 22:00
ПСЖ - : - Астон Вилла
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