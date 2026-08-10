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Баскетбол 10 августа 2026 · 09:38

"Киев-Баскет" объявил о громком трансфере одного из лидеров Суперлиги

30-летний Илья Кабацюра в прошлом сезоне был главной ударной силой "Говерлы"
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Киев-Баскет" объявил о громком трансфере одного из лидеров Суперлиги
Илья Кабатюра (фото: ФБУ)

Столичный "Киев-Баскет" официально подтвердил пополнение ростера перед стартом нового баскетбольного сезона. Команда усилилась опытным форвардом, который в прошлой кампании демонстрировал поразительную результативность в украинской Суперлиге.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Новый вызов для баскетболиста

30-летний форвард Илья Кабацюра официально продолжит карьеру в составе "Киев-Баскета". Опытный игрок будет защищать цвета киевского клуба в сезоне-2026/2027.

В столичном клубе рассчитывают, что подписание опытного исполнителя существенно укрепит переднюю линию и поможет команде бороться за самые высокие награды внутренней арены.

&quot;Киев-Баскет&quot; объявил о громком трансфере одного из лидеров Суперлиги

Впечатляющая статистика прошлого сезона

Предыдущий сезон баскетболист провел в составе "Говерлы" из Ивано-Франковска, где выступал в роли одного из ключевых лидеров коллектива. На паркете форвард демонстрировал высокие показатели эффективности и стабильную игру в атаке и защите.

В частности, в среднем за матч в составе прикарпатцев Кабацюра набирал 14,4 очка, выполнял 6 подборов и отдавал 2,4 результативных передачи.

Ранее сборная Украины объявила состав на матчи квалификации ЧМ-2027.

Теги: Баскетбол Чемпионат Украины
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