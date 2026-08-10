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Футбол 10 августа 2026 · 11:56

Трубин дал согласие на громкий трансфер: "Бенфика" ошеломила ценой на украинца

Голкипер готовится к переходу в гранд Серии А
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Трубин дал согласие на громкий трансфер: "Бенфика" ошеломила ценой на украинца
Анатолий Трубин покинет Лиссабон (фото: instagram.com/anatoliytrubin81)

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин близится к смене клубной прописки этим летом. 25-летний вратарь лиссабонской "Бенфики" уже дал предварительное согласие на переход в туринский "Ювентус".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на итальянского инсайдера Мирко Ди Натале.

Интерес "Ювентуса" и требования "Бенфики"

Туринский гранд ищет усиление под выступления в Лиге Европы после шестого места в прошлом сезоне Серии А. Сообщается, что между сторонами состоялись новые контакты, где Трубин сказал "да" потенциальному трансферу.

Одной из причин желания сменить обстановку стало то, что Трубин больше не испытывает полного доверия и вовлеченности в ближайшие планы "Бенфики". Дополнительным штрихом, привлекшим внимание болельщиков, стало и решение назначить одним из капитанов команды дублера украинца – воспитанника клуба Самуэла Соареша.

Португальский гранд планирует выручить за продажу Трубина как минимум 20 миллионов евро, хотя в его соглашении прописана клаузула в 100 миллионов.

Напомним, Анатолий перешел в Лиссабон из "Шахтера" летом 2023 года за 10 миллионов евро и подписал контракт до 2028 года. За это время он отыграл за "орлов" 149 матчей, в 59 из которых удержал свои ворота "на замке".

Осечка "орлов" на старте сезона

На фоне слухов о трансфере Трубин провел на скамье запасных матч 1-го тура чемпионата Португалии против новичка элитного дивизиона – "Академику де Визеу". Без украинского голкипера в воротах лиссабонцы не смогли удержать победу, сыграв вничью 2:2.

В этой встрече с первых минут на поле вышел другой украинец – полузащитник Георгий Судаков. Он отыграл 64 минуты и получил желтую карточку за грубую игру, после чего был заменен. "Бенфика" дважды вела в счете благодаря голам Павлидиса и Престианни, однако гости дважды находили силы отыграться, подчеркнув проблемы "орлов" в обороне на старте новой кампании.

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Теги: Футбол Бенфика Ювентус
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