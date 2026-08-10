УПЛ: "Полесье" победило "Харьков" в центральном матче тура (видео)

Житомирское "Полесье" одержало убедительную победу над "Харьковом" в центральном поединке 2-го тура украинской Премьер-лиги. Хозяева поля сняли все вопросы о победителе во втором тайме.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат встречи .

УПЛ, 2-й тур

"Полесье" – "Харьков" – 3:1

Голы: Андриевский, 28, Чоботенко, 61, Брагару, 65 – Итодо, 82

"Загадочный" гол "Полесья" до перерыва

Начало встречи на обновленном стадионе "Центральный" в Житомире прошло под контролем "Полесья". Уже на 17-й минуте хозяева были близки к успеху, однако после скидки Федора удар Краснопира приняла на себя штанга.

"Харьков" ответил острым моментом Калюжного после свободного удара, но защитники хозяев блокировали выстрел.

Давление житомирян дало результат на 28-й минуте: Велетень прошел по левому флангу и отдал прострел в штрафную, где Краснопир выиграл дуэль в борьбе с защитником. Мяч покатился в сторону ворот, где его для верности добил в сетку Андриевский. На трибунах возник спор, кто автор гола – нападающий или полузащитник (УПЛ в итоге записала гол на Андриевского). Но, как бы то ни было, счет стал 1:0 в пользу коллектива из Житомира.

Гости до перерыва пытались отыграться, но ударам Профини и Кастильо не хватало точности.

Результативный второй тайм

После отдыха подопечные Руслана Ротаня полностью перехватили инициативу и решили судьбу противостояния в течение четырех минут. На 61-й – после розыгрыша углового и прострела Андраде разрыв в счете удвоил Чоботенко, удачно сыграв на ближней стойке.

Третий гол "Полесья" на 65-й минуте забил только что вышедший на замену Брагару: после перехвата Андриевского и передачи Михайличенко вингер роскошным ударом под перекладину отправил третий мяч в ворота Ермакова (3:0).

Харьковчанам удалось сократить отставание на 82-й минуте: Калюжный протолкнул мяч в штрафную на Итодо, а тот точным ударом низом в дальний угол пробил Бущана, установив окончательный счет 3:1.

Благодаря этой победе "Полесье" продолжает идти без потерь на старте сезона, имея в активе шесть очков после двух туров.