Быстро и точно: вратарь из Второй лиги шокировал соперников голом со своей половины поля (видео)

В матче Второй лиги чемпионата Украины произошел уникальный случай, претендующий на статус главного курьеза и шедевра сезона. Голкипер киевского "Ребела" Максим Бабийчук отличился фантастическим забитым мячом сразу после стартового свистка.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на трансляцию матча .

Как случился супергол

В поединке 2-го тура Второй лиги между киевским "Ребелом" и черкасским "Карбоном" зрители увидели один из самых быстрых и впечатляющих голов в истории украинского футбола.

Сразу после розыгрыша с центра поля игрок хозяев отдал пас назад на собственного голкипера. 32-летний Максим Бабийчук мощно выбил мяч со своей половины поля. "Снаряд" пролетел через все поле, перелетел дезориентированного вратаря "Карбона" и затрепетал в сетке.

В официальном протоколе поединка зафиксировано, что гол был забит уже на 12-й секунде встречи. Этот результат приблизился к абсолютному рекорду украинского футбола – самый быстрый гол в истории элитного дивизиона (УПЛ) забил Роман Яремчук в 2016 году, отличившись за "Александрию" в ворота "Ворсклы" уже на 8-й секунде.

Для самого Бабийчука это уже второй подобный шедевр в карьере – в августе 2024 года в любительском чемпионате он также поразил ворота кропивницкой "Звезды" со своей половины поля.

Голевая феерия в матче

Несмотря на феноменальное начало и быстрое преимущество в два мяча (2:0 на 4-й минуте), киевский клуб не смог удержать положительный результат. Матч превратился в настоящую голевую перестрелку с 8-ю забитыми мячами, в которой победу со счетом 5:3 одержали гости из Черкасс.

Кто такой Максим Бабийчук

Опытный 32-летний голкипер является воспитанником запорожского футбола. В течение карьеры он выступал за такие известные клубы, как запорожский "Металлург", "Буковина" из Черновцов, ровенский "Верес" и винницкая "Нива". В 2014 году вызвался в юношескую сборную Украины U-20.