Швидко і влучно: воротар із Другої ліги шокував суперників голом зі своєї половини поля (відео)

У матчі Другої ліги чемпіонату України стався унікальний випадок, який претендує на статус головного курйозу та шедевра сезону. Голкіпер київського "Ребела" Максим Бабійчук відзначився фантастичним забитим м'ячем одразу після стартового свистка.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на трансляцію матчу .

Як стався супергол

У поєдинку 2-го туру Другої ліги між київським "Ребелом" та черкаським "Карбоном" глядачі побачили один із найшвидших та найвражаючих голів у історії українського футболу.

Одразу після розіграшу з центра поля гравець господарів віддав пас назад на власного голкіпера. 32-річний Максим Бабійчук потужно вибив м'яч зі своєї половини поля. "Снаряд" пролетів через усе поле, перелетів дезорієнтованого воротаря "Карбона" та затріпотів у сітці.

В офіційному протоколі поєдинку зафіксовано, що гол було забито вже на 12-й секунді зустрічі. Цей результат наблизився до абсолютного рекорду українського футболу – найшвидший гол в історії елітного дивізіону (УПЛ) забив Роман Яремчук у 2016 році, відзначившись за "Олександрію" у ворота "Ворскли" вже на 8-й секунді.

Для самого Бабійчука це вже другий подібний шедевр у кар'єрі – у серпні 2024 року в аматорському чемпіонаті він так само вразив ворота кропивницької "Зірки" зі власної половини поля.

Гольова феєрія у матчі

Попри феноменальний початок та швидку перевагу у два м'ячі (2:0 на 4-й хвилині), київський клуб не зміг утримати позитивний результат. Матч перетворився на справжню гольову перестрілку із 8-ма забитими м'ячами, у якій перемогу з рахунком 5:3 здобули гості з Черкас.

Хто такий Максим Бабійчук

Досвідчений 32-річний голкіпер е вихованцем запорізького футболу. Протягом кар'єри він виступав за такі відомі клуби, як запорізький "Металург", "Буковина" з Чернівців, рівненський "Верес" та вінницька "Нива". У 2014 році викликався до юнацької збірної України U-20.