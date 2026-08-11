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Баскетбол 11 серпня 2026 · 16:18

Подарунок для України: Греція лишилась без лідера на матчі кваліфікації ЧС-2027 з баскетболу

Форвард НБА пропустить найближчі офіційні матчі національної команди через вимогу клубу
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Подарунок для України: Греція лишилась без лідера на матчі кваліфікації ЧС-2027 з баскетболу
Лідер грецької збірної не допоможе своїй команді (Фото: giannis_an34, Instagram)

Лідер збірної Греції з баскетболу Янніс Адетокумбо не зіграє в найближчих офіційних матчах. Це сталося через вимогу нового клубу зірки НБА.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на авторитетне баскетбольне видання Eurohoops.

Причина відсутності та проблеми зі здоров'ям

Відсутність Адетокумбо в таборі національної збірної пов'язана з категоричним проханням організації "Маямі Гіт". Керівництво американської франшизи зажадало, щоб Янніс якнайшвидше прибув до Сполучених Штатів і повноцінно включився в передсезонний тренувальний графік перед стартом регулярного чемпіонату НБА-2026/27.

Така позиція клубу зумовлена важким і травматичним для баскетболіста сезоном-2025/26. Через постійні ушкодження Адетокумбо зміг провести всього 36 матчів, а починаючи з середини березня взагалі повністю вибув з гри.

Графік греків та підготовка України

Збірна Греції розпочне підготовчий процес 14 серпня. У межах підготовки елліни проведуть два спаринги в Афінах - проти Польщі (22 серпня) та Кіпру (24 серпня). Після цього грецька делегація вирушить до Риги, де 28 серпня зіграє офіційний матч відбору проти збірної України. Вже за три дні, 31 серпня, на Грецію чекає домашнє протистояння з потужною збірною Іспанії.

У свою чергу, національна збірна України також розпочинає свої навчально-тренувальні збори 14 серпня в Латвії. У рамках підготовки до протистояння з греками підопічні синьо-жовтої команди запланували два контрольні поєдинки - проти колективу Університету Аризони та національної збірної Латвії.

Раніше ми повідомляли, що збірна України оголосила склад на матчі кваліфікації ЧС-2027.

Теги: Баскетбол
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