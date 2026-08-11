Розстріляний спорт: як російські обстріли руйнують спортивну інфраструктуру України

В п'ятницю, 7 серпня 2026 року російський удар пошкодив стадіон "Чорноморець" в Одесі. Цей епізод став черговою атакою на українську спортивну інфраструктуру. З початку повномасштабної війни сотні спортивних об'єктів були зруйновані або пошкоджені.

Загальні цифри

З початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го року російська агресія завдала колосальних збитків українській спортивній інфраструктурі. За даними Міністерства молоді та спорту України, за цей час було зруйновано або пошкоджено понад 800 спортивних об'єктів по всій країні - від шкільних майданчиків до арена міжнародного рівня.

Ворог продовжує цілеспрямовано нищити спортивні об'єкти. Останнім гучним випадком такого удару стала атака, яка пошкодила арену "Чорноморець" в Одесі 7 серпня.

Ми зібрали підбірку з 10 відомих спортивних комплексів та арен, які зазнали руйнувань або були повністю знищені внаслідок дій російських окупантів.

Стадіон "Чемпіон" (Ірпінь, Київська область)

Ця арена, збудована в 2016-му році, стала одним з символів російської агресії на Київщині. Внаслідок березневих боїв 2022-го року на газоні утворилися вирви від снарядів, а трибуни та підтрибунні приміщення були пошкоджені та посічені уламками.

На цій арені грали, зокрема, жіночі молодіжні та юнацькі команди з футболу. Зараз арена перебуває на етапі відбудови, початок якої кілька разів переносився.

"Чемпіон" після російського вторгнення навесні 2022-го року (Фото: Інформаційне агентство ITV)

Басейн "Нептун" (Маріуполь, Донецька область)

Збудований ще в 1970-му році, "Нептун" реконструювали в 2021-му році. Завдяки цьому басейн вважався одним з найсучасніших в Україні. А довжина доріжок в 50 метрів відповідала олімпійським стандартам.

У березні 2022-го року під час облоги Маріуполя будівля спорткомплексу зазнала цілеспрямованого авіаудару. На щастя, тоді в приміщенні не було людей, які використовували спортивний об'єкт в якості укриття.

Станом на 2026-й рік "Нептун" перебуває в окупації - і росіяни обіцяють реконструювати його. Втім, фотографії від 2025-го року демонструють, що до виконання цієї обіцянки окупантам ще далеко.

Попри заяви окупаційної влади, відновлення зруйнованого басейну так і не почалось (Фото: Маріупольська міська рада)

Спорткомплекс "Іллічівець" (Маріуполь, Донецька область)

Найбільший критий спортивний комплекс України, що вміщував повнорозмірне футбольне поле та багатофункціональні зали. "Іллічівець" збудували в 2007-му році - а в 2022-му році ворог серйозно пошкодив його під час масованих бомбардувань міста.

Вже в 2023-му році росіяни відзвітували про відбудову спорткомплексу - але фотографії зсередини показали, що росіяни реставрували тільки фасад будівлі. Всередині ж "Іллічівець" було повністю розграбовано.

Всередині спортивний комплекс росіяни розграбували поаністю (Фото: Андрей Санин, Facebook)

Льодовий палац спорту (Сєвєродонецьк, Луганська область)

Легендарний спортивний та культурний осередок Луганщини здатний був приймати понад 5 тисяч глядачів. У 2001 році Льодовий палац став Олімпійською базою з підготовки до Олімпійських ігор у Турині 2008 року.

У червні 2022-го року внаслідок щільних російських артилерійських обстрілів спалахнула пожежа. В результаті будівля була повністю спалена й зруйнована.

В якому стані перебуває палац спорту в окупованому місті? В такому ж, що і інші спортивні об'єкти на тимчасово окупованих територіях - попри заяви про відновлення, знімки від 2025-го року показують сильно пошкоджений фасад, зруйнований дах та вигорілі стіни всередині.

Льодовий палац виглядає приблизно так само, як і весь Сєвєродонецьк - "звільнений" та зруйнований (Фото: Сергій Гайдай та "Трибун. Схід", Telegram)

Фізкультурно-спортивний центр "Олімп" (Кремінна, Луганська область)

В рамках державної програми "Велике будівництво" центр "Олімп" було реконструйовано в 2021-му році. Після перебудови центр став сучасною базою олімпійської підготовки, де тренувалися збірні команди України з різних видів спорту. Зокрема, об'єкт мав сучасний стадіон, важкоатлетичні, боксерські, гімнастичні та борцівські зали, басейн і відкриті ігрові майданчики, а також легкоатлетичний манеж.

У квітні 2022-го року центр зазнав прямих влучань і був фактично знищений під час бойових дій за місто. Крім цього центру, також були зруйновані 28 закладів спорту на Луганщині - серед них, льодову арена, всі ДЮСШ Сєвєродонецька, а також спорткомплекс у Попасній.

Реконструкцію "Олімпа" закінчили за лічені місяці до початку повномасштабного вторгнення РФ (Фото: Луганська ОВА)

Велотрек (Лиман, Донецька область)

Унікальний спортивний об'єкт для тренувань з маунтінбайку та велокросу, відкритий після реконструкції незадовго до війни. Цей трек став єдиним в Україні спеціалізованим велокомплексом міжнародного рівня для веломотокросу.

Внаслідок бойових дій та обстрілів в травні 2022-го року інфраструктуру велотреку було суттєво пошкоджено. Зокрема, в Донецькій ОВА тоді повідомляли, що ворожа артилерія пошкодила дах п’ятиповерхового спортивного гуртожитку, зруйнувала адміністративну будівлю, розтрощила унікальну стартову рампу та велотрек з віражами.

Зараз велотрек знову перебуває в небезпеці черезх близькість до бойових дій (Фото: Павло Кириленко, Telegram)

Льодова арена "Альтаїр" (Дружківка, Донецька область)

Домашня арена багаторазового чемпіона України з хокею ХК "Донбас". На цю арену донеччани були вимушені перебратися після окупації Донецька в 2014-му році. На території льодової арени функціонували основна команда, а ДЮСШ, яка мала відділення хокею та фігурного катання.

Але вже в січні 2023-го року об'єкт був зруйнований внаслідок прямого ракетного удару. В результаті спалахнула масштабна пожежа, яка знищила цей спортивний об'єкт.

Спорткомплекс "Альтаїр" фактично повністю вигорів після влучання (Фото: "Суспільне" та ХК "Донбас")

"Олімпійський навчально-спортивний центр “Чернігів” (Чернігів)

Більш відома стара назва цього стадіону - "Стадіон імені Гагаріна". Ця арена була домашньою для футбольного клубу "Десна". Загалом історія цього стадіону почалася в 1936-му році - але фактично поточна історія арени почалась вже після Другої світової війни.

На жаль, у березні 2022-го року ворожа авіація скинула на стадіон кілька авіабомб, внаслідок чого трибуни та футбольне поле були перетворені на руїни. Станом на зараз арену в Чернігові не починали відновлювати - але навіть в такому стані туди приходять тренуватися спортсмени.

Стадіон в Чернігові став одним з головних символів війни Росії проти українського спорту (Фото: "Суспільне")

Стадіон "Динамо" (Харків)

Один із найстаріших спортивних об'єктів Харкова, збудований в 1931-му році. Стадіон "Динамо" був домашньою ареною молодіжної команди ФК "Металіст". На ньому проводились чемпіонати і Кубки України, а також обласні та міські змагання з легкої атлетики.

А в травні 2022-го року стадіон та його навчально-тренувальні зали зазнали неодноразових ракетних та артилерійських ударів. Тоді окупанти били по центру міста з РСЗВ.

Спортивні об'єкти в Харкові перебувають під обстрілами від самого початку повномасштабної війни (Фото: Сергій Бобок та Нацполіція)

Льодова арена "Салтівський лід" (Харків)

Популярний спортивний майданчик у харківському районі Салтівка, де тренувалися фігуристи та хокеїсти. Цей льодовий комплекс відповідав усім вимогам Міжнародної федерації хокею та був фактично основною ковзанкою для харківських фігуристів.

Навесні 2022-го року будівля зазнала прямих влучань, що призвело до масштабних руйнувань конструкції.