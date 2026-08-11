Кто был лучшим во 2-м туре УПЛ: выбор редакции Sport RBC.UA

В Украинской Премьер-лиге сыграны матчи 2-го тура и в этот раз обошлось практически без сенсаций. Наверняка несколько неожиданным вышел матч во Львове, где "Карпаты" разгромно победили действующего вицечемпиона - ЛНЗ. В остальных матчах результаты получились относительно ожидаемыми.

Снова не удалось провести все 8 матчей: если в первом туре "Динамо" воспользовалось своим правом на перенос матча против "Левого Берега" на декабрь, то матч "Черноморец" – "Колос" в Одессе не состоялся из-за атаки российского агрессора на стадион "Черноморец". Сооружение получило повреждения и стало непригодным для проведения матчей.

2-й тур УПЛ: результаты матчей

Тур начался в субботу, когда "Левый Берег" с "Кудровкой", а также "Буковина" и "Оболонь" сыграли в сухие ничьи со счетом 0:0. В воскресенье "Заря" проиграла "Кривбассу" (1:3) , "Эпицентр" дома уступил "Шахтеру" , а "Верес" в Ровно не смог удержать ничью в матче с "Динамо" (1:2) .

В понедельник "Полесье" дома нанесло болезненное поражение "Харькову" (3:1), а завершился тур во Львове, где "Карпаты" разбили ЛНЗ (3:0).

Редакция Sport RBC.UA составила свою символическую сборную 2-го тура УПЛ. К опросу присоединились Даниил Вереитин, Андрей Костенко, Никита Малюгин, а также наши колумнисты Кирилл Круторогов и Евгений Назаренко.

Символическая сборная 2-го тура УПЛ

Даниил Вереитин : Денис Марченко ("Карпаты") - Иван Калейро ("Карпаты"), Игорь Харатин ("Верес"), Владислав Бабогло ("Карпаты"), Максим Смиян ("Верес") - Егор Назарина ("Шахтер"), Фелипе Виейра ("Карпаты"), "Карпаты" ("Кривбасс"), Матвей Пономаренко ("Динамо"), Леандро Андраде ("Полесье").

Андрей Костенко: Денис Марченко ("Карпаты") - Борис Крушинский ("Полесье"), Богдан Михайличенко ("Полесье"), Владимир Виливальд ("Кривбасс"), Владислав Бабогло ("Карпаты") - Олег Очеретько, Егор Назарина ("Шахтер"), Джованни Герберт ("Кривбасс"), Фелипе Виейра ("Карпаты"), Александр Андриевский ("Полесье") – Матвей Пономаренко ("Динамо").

Никита Малюгин: Денис Марченко ("Карпаты") - Борис Крушинский ("Полесье"), Владислав Бабогло ("Карпаты"), Игорь Харатин ("Верес"), Иван Калейро ("Карпаты") - Вадим Витенчук ("Буковина"), Егор Назарина ("Шахтер"), Владислав Велетень ("Полесье"), Фелипе Вийера ("Карпаты"), Матвей Пономаренко ("Динамо").

Кирилл Круторогов : Денис Марченко ("Карпаты") - Иван Калейро ("Карпаты"), Владислав Бабогло ("Карпаты"), Сергей Чоботенко ("Полесье"), Борис Крушинский ("Полесье") - Олег Очеретько ("Шахтер"), Джованни Герберт ("Кривбасс"), Глейкер Мендоса ("Шахтер"), Максим Брагару ("Полесье") - Матвей Пономаренко ("Динамо").

Евгений Назаренко: Дмитрий Ризнык ("Шахтер") - Александр Тымчик ("Динамо"), Владислав Бабогло ("Карпаты"), Сергей Чоботенко ("Полесье"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Иван Калейро ("Карпаты") - Рой Нави ("Кривбасс"), Олег Очеретько ("Шахтер"), Максим Брагару ("Полесье"), Матвей Пономаренко ("Динамо").

У четырех респондентов из пяти совпали мнения по поводу голкипера – Денис Марченко провел сильный матч против ЛНЗ и потянул пенальти от Теди Цары на последних минутах. Совершенно все эксперты включили в свою сборную капитана "Карпат" Владислава Бабогла: несмотря на амплуа центрального защитника, он забил уже во втором матче подряд.

Полностью совпали мнения в редакции Sport RBC.UA и относительно позиции центрфорварда – здесь не было альтернатив Матвею Пономаренко, который принес "Динамо" важную и трудную победу над "Вересом" на последних минутах матча.

Лучшие бомбардиры УПЛ

Кауан Элиас, хоть и не отличился в матче с "Эпицентром", продолжает возглавлять перечень бомбардирских гонок. В спину бразильцу теперь дышит не только Хоакин Сифуэнтес из "Эпицентра", но и Владислав Бабогло из "Карпат" и Игорь Краснопир из "Полесья", в активе которых по 2 мяча.

Владислав Бабогло (фото: ФК "Карпаты")

3 – Кауан Элиас ("Шахтер")

2 – Владислав Бабогло ("Карпаты"), Игорь Краснопир ("Полесье"), Хоакин Сифуэнтес ("Эпицентр").

Когда 3 тур УПЛ?

Третий тур растянется на четыре календарных дня. В пятницу в Каменец-Подольском "Эпицентр" будет принимать "Верес", на субботу и воскресенье запланировано по три матча, а завершится тур в понедельник.

Пятница, 14 августа

18:00 "Эпицентр" – "Верес"

Суббота, 15 августа

13:00 "Кривбасс" – "Левый Берег"

15:30 "Кудровка" – "Оболонь"

18:00 "Карпаты" - "Буковина"

Воскресенье, 16 августа

13:00 ЛНЗ – "Черноморец"

15:30 "Харьков" – "Шахтер"

18:00 "Динамо" – "Колос"

Понедельник, 17 августа

18:00 "Полесье" – "Заря"