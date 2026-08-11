Драма на Євро-2026: Ткачук із рекордом сезону вилетіла у півфіналі бігу на 400 метрів з бар'єрами

Українські легкоатлетки Вікторія Ткачук та Аліна Кишкіна не змогли пробитися до фінального забігу на 400 метрів з бар'єрами на чемпіонаті Європи 2026 року. Для лідерки команди та юної дебютантки півфінальна стадія континентальної першості завершилася на мінорній ноті.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційні результати чемпіонату Європи .

Надважка кваліфікація та прагматичний півфінал

Початок змагань складався для українок досить оптимістично. За підсумками трьох попередніх забігів Вікторія Ткачук та Аліна Кишкіна впевнено подолали сито кваліфікації, увійшовши до топ-12 найсильніших бар'єристок Європи. При цьому Ткачук кваліфікувалася із четвертим загальним результатом, а Кишкіна розташувалася на дев'ятій сходинці.

У першому півфінальному забігу досвідчена Вікторія Ткачук продемонструвала чудовий біг і перетнула фінішну лінію четвертою. Вона зафіксувала час 54.95 секунди, що стало її особистим найкращим результатом у поточному сезоні.

Турнірна математика та травма дебютантки

Після завершення другого півфіналу Ткачук ще утримувала останнє прохідне місце у фінал за часом. Однак третій забіг виявився значно швидшим - суперниці посунули українку в підсумковому протоколі, залишивши її за межами топ-8 фіналісток.

Для іншої представниці України, Аліни Кишкіної, півфінал завершився справжньою спортивною трагедією. Дебютантка дорослого чемпіонату Європи впевнено прийняла старт, проте не змогла добігти навіть до першого бар'єру. Спортсменка раптово зупинилася, тримаючись за ногу, і змушена була зійти з дистанції. За попередніми даними, причиною сходу стало серйозне м'язове ушкодження.

Обидві українські бігунки завершують індивідуальні виступи у цій дисципліні.