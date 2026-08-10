rbc.ua
UA | RU
Понеділок, 10 серпня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Інше 17-річна українська легкоатлетка тричі оновила рекорд у фіналі чемпіонату світу
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 10 серпня 2026 · 14:10

17-річна українська легкоатлетка тричі оновила рекорд у фіналі чемпіонату світу

Поліна Дзерожинська влаштувала справжнє шоу та подолала гросмейстерську позначку
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
17-річна українська легкоатлетка тричі оновила рекорд у фіналі чемпіонату світу
Поліна Дзерожинська (фото: instagram.com/polinadzerozhinska)

Українська метальниця молота Поліна Дзерожинська продемонструвала вражаючий виступ у фіналі юніорського чемпіонату світу з легкої атлетики (U-20) в американському Юджині. 17-річна спортсменка тричі за вечір оновлювала власний рекорд, увійшовши до п'ятірки найсильніших атлеток планети.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерацію легкої атлетики України.

Драма у фіналі та три рекорди

Українка впевнено пройшла кваліфікацію, виконавши лише одну залікову спробу на 64,39 метра. У вирішальному раунді змагань Дзерожинська одразу задала високий темп: у першій же спробі вона метнула молот на 65,78 метра, встановивши новий рекорд кар'єри та тимчасово піднявшись на третю позицію.

У третій спробі Поліна покращила свій результат до 65,85 метра, а у вирішальному, шостому кидку видала свій найкращий результат – 67,01 метра. Вона вперше у кар'єрі подолала позначку в 67 метрів та стала однією з п'яти атлеток світового фіналу, яким підкорився цей рубіж. За підсумками змагань українка посіла підсумкове п'яте місце.

Підсумки юніорського ЧС-2026

Для Дзерожинської це був уже другий фінал світової першості U-20 поспіль – два роки тому в Лімі вона зупинилася за крок від нагород, посівши четверте місце.

Переможницею юніорського чемпіонату світу стала німкеня Клара Гегеманн з результатом 68,99 метра. "Срібло" здобула фінка Пінья Кярхя (68,51 м), а "бронзу" виборола ще одна представниця Німеччини Нова Кінаст (67,89 м).

Збірна України завершила світову першість у Юджині з однією нагородою в загальному заліку – "срібло" виборола стрибунка із жердиною Ольга Бельченко.

Раніше стало відомо, що абсолютну чемпіонку України виключили із заявки на ЧС з художньої гімнастики.

Теги: Легка атлетика Чемпіонат світу Збірна України
Головні матчі
УПЛ. 2-й тур 10 серпня 15:30
Харків - : - Полісся
УПЛ. 2-й тур 10 серпня 18:00
Карпати - : - ЛНЗ
Суперкубок УЄФА 12 серпня 22:00
ПСЖ - : - Астон Вілла
Головні новини
"Динамо" на останній хвилині вирвало перемогу у "Вереса" в Прем'єр-лізі (відео) "Динамо" на останній хвилині вирвало перемогу у "Вереса" в Прем'єр-лізі (відео) "Київ-Баскет" оголосив про гучний трансфер одного з лідерів Суперліги "Київ-Баскет" оголосив про гучний трансфер одного з лідерів Суперліги Мудрик врятував "Челсі" від ганьби в Азії: відзначився миттєво після виходу на поле (відео) Мудрик врятував "Челсі" від ганьби в Азії: відзначився миттєво після виходу на поле (відео)
Точки зору
Олександр Чепілко
Ітаума, Дюбуа, Ф'юрі: хто забере спадщину Усика Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Скасувати ліміт на легіонерів? Чому для українського футболу немає простої відповіді Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Дмитро Базелевський
Леброн щось знає, якщо відмовився від грошей "Лейкерс" Дмитро Базелевський Баскетбольний тренер, оглядач
Максим Гайовий
Сушкін та Грищук будуть легітимними у національній збірній України Максим Гайовий Баскетбольний оглядач