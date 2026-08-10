Абсолютну чемпіонку України виключили із заявки на ЧС з художньої гімнастики

Склад збірної України з художньої гімнастики зазнав екстрених змін напередодні старту чемпіонату світу у Німеччині. З остаточної заявки національної команди несподівано викреслили одну з головних зірок нового покоління Анастасію Ікан.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на заявку збірної на сайті World Gymnastics.
За кілька днів до початку турніру, який проходитиме з 12 по 16 серпня у Франкфурті, зі списку збірної зникла 19-річна Анастасія Ікан. Для абсолютної чемпіонки України 2025 року цей виступ мав стати офіційним дебютом на дорослому чемпіонаті світу.
Харківська гімнастка мала виступити у трьох дисциплінах: вправах з м'ячем, обручем та булавами. Усі ці позиції замість неї займе Поліна Каріка, яка також представлятиме Україну в програмі зі стрічкою.
Беззаперечною лідеркою "синьо-жовтих" на турнірі буде Таїсія Онофрійчук – вона змагатиметься у всіх чотирьох видах.
Виключення Ікан стало справжньою несподіванкою, адже спортсменка демонструвала вражаючі результати на міжнародній та національній арені протягом останніх двох сезонів.
В дорослому доробку 19-річної спортсменки є такі вагомі здобутки:
Раніше 19-річна Неллі Чуканівська здобула історичне для України "золото" з хайдайвінгу.