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Другое 10 августа 2026 · 13:41

Абсолютную чемпионку Украины исключили из заявки на ЧМ по художественной гимнастике

За несколько дней до старта мирового первенства состав сборной претерпел внезапные и существенные изменения
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Абсолютную чемпионку Украины исключили из заявки на ЧМ по художественной гимнастике
Анастасия Икан (фото: instagram.com/ikan.anastasiia)

Состав сборной Украины по художественной гимнастике претерпел экстренные изменения накануне старта чемпионата мира в Германии. Из окончательной заявки национальной команды неожиданно вычеркнули одну из главных звезд нового поколения Анастасию Икан.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на заявку сборной на сайте World Gymnastics.

Неожиданная замена перед ЧМ

За несколько дней до начала турнира, который пройдет с 12 по 16 августа во Франкфурте, из списка сборной исчезла 19-летняя Анастасия Икан. Для абсолютной чемпионки Украины 2025 года это выступление должен был стать официальным дебютом на взрослом чемпионате мира.

Харьковская гимнастка должна была выступить в трех дисциплинах: упражнениях с мячом, обручем и булавами. Все эти позиции вместо нее займет Полина Карика, которая также будет представлять Украину в программе с лентой.

Безоговорочным лидером "сине-желтых" на турнире будет Таисия Онофрийчук – она будет соревноваться во всех четырех видах.

Достижения Анастасии Икан

Исключение Икан стало настоящей неожиданностью, ведь спортсменка демонстрировала впечатляющие результаты на международной и национальной арене за последние два сезона.

Во взрослом активе 19-летней спортсменки есть такие весомые достижения:

  • Титул абсолютной чемпионки Украины 2025 и вице-чемпионство 2024 года.
  • Серебряная медаль чемпионата Европы-2026 в командных соревнованиях.
  • Полный комплект наград на Кубке Дали Кутайте в Литве (в том числе победа в упражнении с лентой).
  • Призовые места на престижном международном турнире "Мисс Валентин".

Ранее 19-летняя Нелли Чукановская завоевала историческое для Украины "золото" по хайдайвингу.

Теги: Спортсмены Чемпионат мира Сборная Украины
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