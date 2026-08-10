Абсолютную чемпионку Украины исключили из заявки на ЧМ по художественной гимнастике

Состав сборной Украины по художественной гимнастике претерпел экстренные изменения накануне старта чемпионата мира в Германии. Из окончательной заявки национальной команды неожиданно вычеркнули одну из главных звезд нового поколения Анастасию Икан.

Неожиданная замена перед ЧМ

За несколько дней до начала турнира, который пройдет с 12 по 16 августа во Франкфурте, из списка сборной исчезла 19-летняя Анастасия Икан. Для абсолютной чемпионки Украины 2025 года это выступление должен был стать официальным дебютом на взрослом чемпионате мира.

Харьковская гимнастка должна была выступить в трех дисциплинах: упражнениях с мячом, обручем и булавами. Все эти позиции вместо нее займет Полина Карика, которая также будет представлять Украину в программе с лентой.

Безоговорочным лидером "сине-желтых" на турнире будет Таисия Онофрийчук – она будет соревноваться во всех четырех видах.

Достижения Анастасии Икан

Исключение Икан стало настоящей неожиданностью, ведь спортсменка демонстрировала впечатляющие результаты на международной и национальной арене за последние два сезона.

Во взрослом активе 19-летней спортсменки есть такие весомые достижения: