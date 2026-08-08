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Другое 08 августа 2026 · 18:00

Покорила Париж: 19-летняя Чукановская завоевала историческое для Украины "золото" по хайдайвингу

Единственная представительница Украины в этой дисциплине рискнула и победила на дебютном для себя континентальном первенстве
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Покорила Париж: 19-летняя Чукановская завоевала историческое для Украины "золото" по хайдайвингу
Украинская спортсменка рискнула в финале (Фото: Euroaquatics)

Украинская спортсменка Нелли Чукановская сенсационно выиграла золотую медаль чемпионата Европы-2026 по водным видам спорта в женском хайдайвинге. Прыжки выполнялись из специально обустроенной 20-метровой платформы над рекой Сена.

О результатах 19-летней украинки на Евро-2026 в Париже сообщает Sport RBC.UA.

Лидерство по первым раундам и финальный риск

Для юной украинской хайдайверки этот чемпионат Европы стал дебютным в карьере, к тому же она являлась единственной представительницей нашей страны в этом виде программы. Несмотря на это, Чукановская захватила лидерство с первого дня соревнований.

После стартового скачка (61.10 балла) она делила первое место с немкой Ирис Коренной Шмидбауэр, но уже после второго раунда (91.20 балла) стала единоличной фавориткой.

В третьем раунде судьи оценили ее выступление в 74.40 балла, что увеличило отрыв от ближайшей преследовательницы, итальянки Элизы Косетти, до 16.90 балла.

Главная интрига развернулась в финале. Поняв, что соперницы дышат в спину, Нелли пошла на серьезный риск и сменила ранее заявленный скачок со сложностью 2.7 на сверхсложный элемент с коэффициентом 4.0. Риск полностью оправдал себя – украинка безупречно выполнила программу, получив от судей космические 98 баллов за один скачок.

Результаты и медальный зачет

В итоговой таблице Чукановская оторвалась от серебряного призера на солидные 27.50 балла.

ЧЕ-2026. Хайдайвинг (женщины). Топ-3:

  1. Нелли Чукановская (Украина) – 324.70 балла
  2. Элиза Косетти (Италия) – 297.20 балла
  3. Майк-Елена Гальсбих (Германия) – 292.15 балла

Эта победа стала первой золотой медалью в истории украинского женского хайдайвинга на чемпионатах Европы. До сих пор нашим девушкам не удавалось покорить эту вершину.

В общем, для сборной Украины это уже шестая награда на текущем европейском форуме в Париже и второе "золото" - первую медаль высшего качества стране принесли Алексей Середа и Ксения Байло в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Ранее мы сообщали о всех результатах Украины на Евро-2026 по водным видам спорта.

Теги: Сборная Украины
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