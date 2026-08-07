rbc.ua
UA | RU
Пятница, 07 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Другое Топ-5 медального зачета: все результаты Украины на Евро-2026 по водным видам спорта
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Другое 07 августа 2026 · 14:11

Топ-5 медального зачета: все результаты Украины на Евро-2026 по водным видам спорта

Украинские спортсмены в общей сложности завоевали 5 медалей
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Топ-5 медального зачета: все результаты Украины на Евро-2026 по водным видам спорта
Сборная Украины завоевала одну золотую и одну серебряную медали (Фото: UA Diving)

Национальная сборная Украины по прыжкам в воду завершила выступления на чемпионате Европы-2026 по водным видам спорта. По итогам соревновательной программы "сине-желтые" получили 5 медалей разного сорта, что позволило команде уверенно закрепиться на 5 месте общекомандного медального зачета.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальные результаты European Aquatics.

"Золотой" микст и серебряный успех на трамплине

Украинские прыгуны были представлены в финалах всех дисциплин. Наивысшую строчку пьедестала и единственную золотую награду для Украины завоевал тандем Алексея Середы и Ксении Байло. Они стали лучшими в миксте синхронных прыжков из 10-метровой вышки.

Вицечемпионками Европы в синхроне на 3-метровом трамплине стали Ксения Бочек и Диана Карнафель - украинки продемонстрировали отличную программу, уступив только лидерам зачета, представительницам Италии.

Бронзовая корзина и дебюты молодежи

Еще трижды украинские спортсмены поднимались на третье место в Париже.

  • Командный микст: Ксения Байло, Кирилл Болюх, Ксения Бочек и Алексей Середа завоевали "бронзу" в комбинированных соревнованиях на трамплине и вышке.
  • Женский синхрон (10 м): Ксения Байло вместе с 17-летней дебютанткой Софией Выставкиной заняли третье место .
  • Мужской синхрон (10 м): Алексей Середа и Марк Гриценко добавили в копилку третью бронзовую медаль.

Стоит отметить и выступления самых молодых спортсменок: 15-летняя Елизавета Дядюк на своем первом взрослом ЧЕ заняла 7 место в одиночных прыжках с 1-метрового трамплина, а София Выставкина пробилась в финал на вышке.

В итоговом рейтинге прыжков в воду первую строчку заняла Италия (7 наград, 5 золотых), второй стала Германия (10 медалей), а Украина финишировала пятой. Напомним, что на прошлом ЧЕ-2024 украинцы завоевали 4 медали и заняли 4 место.

Ранее мы сообщали, что украинец Игорь Хмара сменил дисциплину и вырвал медаль Евро-2026 в гребле.

Теги: Спортсмены Сборная Украины
Главные матчи
Лига конференций Матч завершено
Динамо 1:0 Карабах
УПЛ. 2-й тур 8 августа 13:00
Черноморец - : - Колос
УПЛ. 2-й тур 8 августа 15:30
Левый Берег - : - Кудривка
Главные новости
Эффектный реванш: Костюк разгромила Кис на турнире в Торонто и вышла в 1/8 финала Эффектный реванш: Костюк разгромила Кис на турнире в Торонто и вышла в 1/8 финала "Динамо" с голом Пономаренко одолело "Карабах" в Лиге конференций "Динамо" с голом Пономаренко одолело "Карабах" в Лиге конференций Вместо Христича: сборная Украины по хоккею получила нового главного тренера Вместо Христича: сборная Украины по хоккею получила нового главного тренера
Мнения
Кирилл Круторогов
7 интриг перед новым сезоном УПЛ Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель
Даниил Вереитин
Свет в конце тоннеля: "Динамо", "Полесье" и ЛНЗ не расстроили в еврокубках Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина