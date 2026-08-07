Топ-5 медального зачета: все результаты Украины на Евро-2026 по водным видам спорта

Национальная сборная Украины по прыжкам в воду завершила выступления на чемпионате Европы-2026 по водным видам спорта. По итогам соревновательной программы "сине-желтые" получили 5 медалей разного сорта, что позволило команде уверенно закрепиться на 5 месте общекомандного медального зачета.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальные результаты European Aquatics.
Украинские прыгуны были представлены в финалах всех дисциплин. Наивысшую строчку пьедестала и единственную золотую награду для Украины завоевал тандем Алексея Середы и Ксении Байло. Они стали лучшими в миксте синхронных прыжков из 10-метровой вышки.
Вицечемпионками Европы в синхроне на 3-метровом трамплине стали Ксения Бочек и Диана Карнафель - украинки продемонстрировали отличную программу, уступив только лидерам зачета, представительницам Италии.
Еще трижды украинские спортсмены поднимались на третье место в Париже.
Стоит отметить и выступления самых молодых спортсменок: 15-летняя Елизавета Дядюк на своем первом взрослом ЧЕ заняла 7 место в одиночных прыжках с 1-метрового трамплина, а София Выставкина пробилась в финал на вышке.
В итоговом рейтинге прыжков в воду первую строчку заняла Италия (7 наград, 5 золотых), второй стала Германия (10 медалей), а Украина финишировала пятой. Напомним, что на прошлом ЧЕ-2024 украинцы завоевали 4 медали и заняли 4 место.
Ранее мы сообщали, что украинец Игорь Хмара сменил дисциплину и вырвал медаль Евро-2026 в гребле.