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Інше 07 серпня 2026 · 14:11

Топ-5 медального заліку: усі результати України на Євро-2026 з водних видів спорту

Українські спортсмени загалом вибороли 5 медалей
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Топ-5 медального заліку: усі результати України на Євро-2026 з водних видів спорту
Збірна України виборола одну золоту та одну срібну медалі (Фото: UA Diving)

Національна збірна України зі стрибків у воду завершила виступи на чемпіонаті Європи-2026 з водних видів спорту. За підсумками змагальної програми "синьо-жовті" здобули 5 медалей різного ґатунку, що дозволило команді впевнено закріпитися на 5-му місці загальнокомандного медального заліку.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційні результати European Aquatics.

"Золотий" мікст та срібний успіх на трампліні

Українські стрибуни були представлені у фіналах усіх дисциплін. Найвищу сходинку п'єдесталу та єдину золоту нагороду для України завоював тандем Олексія Середи та Ксенії Байло. Вони стали найкращими у міксті синхронних стрибків із 10-метрової вишки.

Віцечемпіонками Європи у синхроні на 3-метровому трампліні стали Ксенія Бочек та Діана Карнафель - українки продемонстрували чудову програму, поступившись лише лідеркам заліку, представницям Італії.

Бронзовий кошик та дебюти молоді

Ще тричі українські спортсмени підіймалися на третю сходинку в Парижі.

  • Командний мікст: Ксенія Байло, Кіріл Болюх, Ксенія Бочек та Олексій Середа вибороли "бронзу" у комбінованих змаганнях на трампліні та вишці.
  • Жіночий синхрон (10 м): Ксенія Байло разом із 17-річною дебютанткою Софією Виставкіною посіли третє місце.
  • Чоловічий синхрон (10 м): Олексій Середа та Марк Гриценко додали до скарбнички третю бронзову медаль.

Варто відзначити і виступи наймолодших спортсменок: 15-річна Єлизавета Дядюк на своєму першому дорослому ЧЄ посіла 7-ме місце в одиночних стрибках із 1-метрового трампліна, а Софія Виставкіна пробилася до фіналу на вишці.

У підсумковому рейтингу стрибків у воду першу сходинку посіла Італія (7 нагород, 5 золотих), другою стала Німеччина (10 медалей), а Україна фінішувала п'ятою. Нагадаємо, що на минулому ЧЄ-2024 українці завоювали 4 медалі й посіли 4-те місце.

Раніше ми повідомляли, що українець Ігор Хмара змінив дисципліну та вирвав медаль Євро-2026 з веслування.

Теги: Спортсмени Збірна України
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