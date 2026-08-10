17-летняя украинская легкоатлетка трижды обновила рекорд в финале чемпионата мира

Украинская метательница молота Полина Дзерожинская продемонстрировала впечатляющее выступление в финале юниорского чемпионата мира по легкой атлетике (U-20) в американском Юджине. 17-летняя спортсменка трижды за вечер обновляла собственный рекорд, войдя в пятерку сильнейших атлеток планеты.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины .

Драма в финале и три рекорда

Украинка уверенно прошла квалификацию, выполнив всего одну зачетную попытку на 64,39 метра. В решающем раунде соревнований Дзерожинская сразу задала высокий темп: в первой же попытке она метнула молот на 65,78 метра, установив новый рекорд карьеры и поднявшись на третью позицию.

В третьей попытке Полина улучшила свой результат до 65,85 метра, а в решающем, шестом броске выдала свой лучший результат – 67,01 метра. Она впервые в карьере преодолела отметку в 67 метров и стала одной из пяти атлеток мирового финала, которым подчинился этот рубеж. По итогам соревнований украинка заняла пятое место.

Итоги юниорского ЧМ-2026

Для Дзерожинской это был уже второй финал мирового первенства U-20 подряд – два года назад в Лиме она остановилась в шаге от наград, заняв четвертое место.

Победительницей юниорского чемпионата мира стала немка Клара Гегеманн с результатом 68,99 метра. "Серебро" завоевала финка Пинья Кярхя (68,51 м), а "бронзу" завоевала еще одна представительница Германии Нова Кинаст (67,89 м).

Сборная Украины завершила мировое первенство в Юджине с одной наградой в общем зачете - "серебро" завоевала прыгунья с шестом Ольга Бельченко.