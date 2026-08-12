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Футбол 12 серпня 2026 · 10:34

Шанс для Забарного: де дивитися битву ПСЖ – "Астон Вілла" за Суперкубок УЄФА

Парижани відстоюватимуть титул у Зальцбурзі
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Шанс для Забарного: де дивитися битву ПСЖ – "Астон Вілла" за Суперкубок УЄФА
Ілля Забарний (фото: Getty Images)

У середу, 12 серпня, в австрійському Зальцбурзі визначається володар першого єврокубкового трофею сезону. Чинний переможець Ліги чемпіонів "Парі Сен-Жермен" зійтиться у дуелі з тріумфатором Ліги Європи – бірмінгемською "Астон Віллою".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

Перший "супершанс" Забарного

Підопічні Луїса Енріке прагнуть захистити титул володарів Суперкубка УЄФА. Втім, підготовка парижан виявилася дещо змазаною через відсутність багатьох ключових виконавців після ЧС-2026. Якщо Нуну Мендеш та Вітінья вже отримують ігровий час, то кондиції Усмана Дембеле, Фабіана Руїса та Ашрафа Хакімі залишаються під питанням.

Разом із тим український захисник Ілля Забарний та його партнери готові здобути для клубу чергову нагороду. Минулого року Забарний, який щойно перейшов до ПСЖ з англійського "Борнмута", був присутнім на матчі Суперкубка, в якому тріумфатор Ліги чемпіонів у серії пенальті переграв "Тоттенхем", проте в заявку парижан не потрапив. Тому саме нинішній розіграш – перший шанс для українця здобути трофей.

Невдалий досвід Емері

"Астон Вілла" під керівництвом Унаї Емері проведе свій перший за 44 роки матч за Суперкубок. Влітку бірмінгемці втратили ключових гравців – Юрі Тілеманса та Моргана Роджерса, а Люка Дінь перебрався саме до ПСЖ. Водночас склад англійців поповнили Алехандро Гарначо, Жоао Гомес та Жоан Манзамбі, хоча останній разом із Амаду Онана пропустить гру через травму.

Цікаво, що Унаї Емері є визнаним майстром Ліги Європи, але всі три свої попередні спроби виграти Суперкубок УЄФА він програв. Натомість сама "Астон Вілла" у своєму єдиному виступі в 1982 році обіграла "Барселону" та здобула трофей.

Де дивитися матч

Битва за Суперкубок УЄФА-2026 відбудеться у середу, 12 серпня на "Ред Булл Арені" в австрійському Зальцбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

В Україні офіційним транслятором поєдинку стане медіасервіс MEGOGO. Матч буде доступний у підрозділі "Футбол" розділу "Спорт", а також у межах передплат "Спорт" та "MEGOPACK".

О 21:00 розпочнеться аналітична студія, де до ведучого Сергія Лук'яненка приєднаються експерти: екс-гравець збірної України, а нині тренер Олександр Головко та керівник футбольної редакції й коментатор MEGOGO Вадим Скічко.

Сам матч коментуватимуть Володимир Звєров та Олександр Новак.

Раніше стали відомі всі пари плей-офф раунду відбору ЛЧ-2026/27.

Теги: Футбол УЕФА ПСЖ
Головні матчі
УПЛ. 2-й тур Матч завершився
Харків 3:1 Полісся
УПЛ. 2-й тур Матч завершився
Карпати 3:0 ЛНЗ
Суперкубок УЄФА 12 серпня 22:00
ПСЖ - : - Астон Вілла
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