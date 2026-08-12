Гол екс-зірки "Динамо" та сенсаційний виліт гранда без Яремчука: відомі всі пари плей-офф відбору ЛЧ

Увечері 11 серпня відбулися матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт УЄФА.
Словацький "Слован" упевнено пробився до раунду плей-офф, вдруге здолавши шведський "М'єльбю" – 2:0 на власному полі після перемоги 2:1 у першій грі. Вітчизняний нападник Микола Кухаревич вийшов у стартовому складі господарів і відіграв 59 хвилин, тоді як ще один українець, Данило Ігнатенко, провів весь поєдинок у резерві.
Справжньою окрасою вечора став матч у Словенії. Місцеве "Целє" приймало "Арарат-Вірменію" після поразки 1:2 у першій зустрічі. На 85-й хвилині долю протистояння вирішив колишній вінгер київського "Динамо" Беньямін Вербич – саме його гол підсумував перемогу 2:0 і вивів словенців у наступне коло.
Не обійшлося і без гучних несподіванок: грецький "Олімпіакос", який не включив у заявку на ЛЧ нашого Романа Яремчука, поступився в додатковий час нідерландському "Неймегену" та залишив турнір. Натомість "Ліон", де форвард може опинитися, влаштував переконливий реванш у протистоянні з празькою "Спартою".
Усі результати 3-го раунду кваліфікації ЛЧ:
За підсумками 3-го кола кваліфікації сформувалися такі пари раунду плей-офф:
Вирішальні матчі за вихід до основного раунду ЛЧ заплановані на 18/19 та 25/26 серпня.
Нагадаємо, донецький "Шахтар", як чемпіон України, завдяки високому клубному рейтингу отримав пряму путівку до загальної сітки Ліги чемпіонів.
Раніше ми писали, що Анатолій Трубін дав згоду на гучний трансфер і залишає "Бенфіку".