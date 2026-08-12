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Футбол 12 серпня 2026 · 09:18

Гол екс-зірки "Динамо" та сенсаційний виліт гранда без Яремчука: відомі всі пари плей-офф відбору ЛЧ

Вербич побореться із Кухаревичем та Ігнатенком за путівку до основного етапу
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Гол екс-зірки "Динамо" та сенсаційний виліт гранда без Яремчука: відомі всі пари плей-офф відбору ЛЧ
Беньямін Вербич став героєм вечора у Словенії (фото: x.com/NKCelje)

Увечері 11 серпня відбулися матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Успіх українців у "Словані" та драма Вербича

Словацький "Слован" упевнено пробився до раунду плей-офф, вдруге здолавши шведський "М'єльбю" – 2:0 на власному полі після перемоги 2:1 у першій грі. Вітчизняний нападник Микола Кухаревич вийшов у стартовому складі господарів і відіграв 59 хвилин, тоді як ще один українець, Данило Ігнатенко, провів весь поєдинок у резерві.

Справжньою окрасою вечора став матч у Словенії. Місцеве "Целє" приймало "Арарат-Вірменію" після поразки 1:2 у першій зустрічі. На 85-й хвилині долю протистояння вирішив колишній вінгер київського "Динамо" Беньямін Вербич – саме його гол підсумував перемогу 2:0 і вивів словенців у наступне коло.

Не обійшлося і без гучних несподіванок: грецький "Олімпіакос", який не включив у заявку на ЛЧ нашого Романа Яремчука, поступився в додатковий час нідерландському "Неймегену" та залишив турнір. Натомість "Ліон", де форвард може опинитися, влаштував переконливий реванш у протистоянні з празькою "Спартою".

Усі результати 3-го раунду кваліфікації ЛЧ:

  • "Кайрат" (Казахстан) – "Левськи" (Болгарія) – 0:1 (перший матч – 0:1)
  • "Буде-Глімт" (Норвегія) – "Уніон" (Бельгія) – 3:2 д.ч. (3:3)
  • "Сабах" (Азербайджан) – "Орхус" (Данія) – 4:0 (1:2)
  • "Кауно Жальгіріс" (Литва) – "Динамо" Загреб (Хорватія) – 1:2 (0:5)
  • "Неймеген" (Нідерланди) – "Олімпіакос" (Греція) – 2:1 д.ч. (0:0)
  • "Црвена Звезда" (Сербія) – "Хапоель" Беер-Шева (Ізраїль) – 0:2 (0:1)
  • "Слован" (Словаччина) – "М'єльбю" (Швеція) – 2:0 (2:1)
  • "Целє" (Словенія) – "Арарат-Вірменія" (Вірменія) – 2:0 (1:2)
  • "Штурм" (Австрія) – "Фенербахче" (Туреччина) – 0:1 (0:2)
  • "Ліон" (Франція) – "Спарта" (Чехія) – 3:0 (1:2)

Хто з ким зустрінеться у плей-офф

За підсумками 3-го кола кваліфікації сформувалися такі пари раунду плей-офф:

  • "Левськи" (Болгарія) – АЕК (Греція)
  • "Селтік" (Шотландія) – ЛАСК (Австрія)
  • "Динамо" Загреб (Хорватія) – "Вікінг" (Норвегія)
  • "Слован" (Словаччина) – "Целє" (Словенія)
  • "Хапоель" Беер-Шева (Ізраїль) – "Сабах" (Азербайджан)
  • "Фенербахче" (Туреччина) – "Ліон" (Франція)
  • "Неймеген" (Нідерланди) – "Буде-Глімт" (Норвегія)

Вирішальні матчі за вихід до основного раунду ЛЧ заплановані на 18/19 та 25/26 серпня.

Нагадаємо, донецький "Шахтар", як чемпіон України, завдяки високому клубному рейтингу отримав пряму путівку до загальної сітки Ліги чемпіонів.

Раніше ми писали, що Анатолій Трубін дав згоду на гучний трансфер і залишає "Бенфіку".

Теги: Футбол
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