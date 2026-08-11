rbc.ua
UA | RU
Вівторок, 11 серпня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол Повернення до "ткачів": "Ліон" відновив переговори щодо трансферу Романа Яремчука
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 11 серпня 2026 · 11:37

Повернення до "ткачів": "Ліон" відновив переговори щодо трансферу Романа Яремчука

30-річний футболіст вже провів другу половину минулого сезону в складі французького клубу
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Повернення до "ткачів": "Ліон" відновив переговори щодо трансферу Романа Яремчука
Український нападник швидко адаптувався до гри в чемпіонаті Франції (Фото: "Олімпік" Ліон, Instagram)

Нападник збірної України Роман Яремчук може знову повернутися до французького "Ліона". 30-річний український форвард намагається переконати босів "Олімпіакоса" відпустити його.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на французьке профільне видання Lyon Foot.

Фінансові труднощі та історія переговорів

Роман Яремчук уже захищав кольори французького гранда у другій частині минулої кампанії, виступаючи на правах оренди. По завершенню терміну угоди "Ліон" не став автоматично активувати опцію викупу українця, яка становила 5 мільйонів євро.

Проте якісна гра нападника змусила керівництво "ткачів" намагатися повернути гравця. На початку червня французька сторона відновила переговори з "Олімпіакосом". Клуб з Ліги 1 не готовий платити повну суму одразу через фінансові труднощі, тому наразі намагається знайти альтернативне, прийнятне для всіх сторін компромісне рішення щодо структури виплат.

Статистика Яремчука у минулому сезоні

Протягом сезону-2025/26 ігрова кар'єра українця розділилася на два кардинально різні етапи. У складі "Олімпіакоса" (перша половина сезону) Роман не мав стабільного місця в основі - провів 16 поєдинків у всіх турнірах та відзначився 4 забитими м'ячами.

У складі «Ліона» (друга половина сезону в оренді) Яремчук швидко адаптувався і продемонстрував високу ефективність, зігравши 14 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 1 результативну передачу.

"Ліон" за підсумками минулого сезону фінішував на високій четвертій сходинці у турнірній таблиці Ліги 1, завдяки чому здобув право поборотися за вихід до групового етапу Ліги чемпіонів через сито кваліфікації.

Новий внутрішній сезон для "ткачів" стартує вже 22 серпня поєдинком проти "Тулузи", і тренерський штаб сподівається підсилити атакувальну лінію українцем до цієї дати.

Раніше ми повідомляли, що Анатолій Трубін дав згоду на гучний трансфер, а "Бенфіка" приголомшила ціною на українця.

Теги: Футбол
Головні матчі
УПЛ. 2-й тур Матч завершився
Харків 3:1 Полісся
УПЛ. 2-й тур Матч завершився
Карпати 3:0 ЛНЗ
Суперкубок УЄФА 12 серпня 22:00
ПСЖ - : - Астон Вілла
Головні новини
Світоліна в Торонто ефектно розібралась з топ-суперницею та вийшла на кривдницю Соболенко (відео) Світоліна в Торонто ефектно розібралась з топ-суперницею та вийшла на кривдницю Соболенко (відео) Розстріляний спорт: як російські обстріли руйнують спортивну інфраструктуру України Розстріляний спорт: як російські обстріли руйнують спортивну інфраструктуру України Жах для віце-чемпіонів: "Карпати" феєрично розтрощили ЛНЗ у видовищному поєдинку УПЛ (відео) Жах для віце-чемпіонів: "Карпати" феєрично розтрощили ЛНЗ у видовищному поєдинку УПЛ (відео)
Точки зору
Олександр Чепілко
Ітаума, Дюбуа, Ф'юрі: хто забере спадщину Усика Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Скасувати ліміт на легіонерів? Чому для українського футболу немає простої відповіді Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Дмитро Базелевський
Леброн щось знає, якщо відмовився від грошей "Лейкерс" Дмитро Базелевський Баскетбольний тренер, оглядач
Максим Гайовий
Сушкін та Грищук будуть легітимними у національній збірній України Максим Гайовий Баскетбольний оглядач