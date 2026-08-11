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Футбол 11 августа 2026 · 11:37

Возвращение к "ткачам": "Лион" возобновил переговоры по трансферу Романа Яремчука

30-летний футболист уже провел вторую половину прошлого сезона в составе французского клуба
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Возвращение к "ткачам": "Лион" возобновил переговоры по трансферу Романа Яремчука
Украинский нападающий быстро адаптировался к игре в чемпионате Франции (Фото: "Олимпик" Лион, Instagram)

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук может снова вернуться во французский "Лион". 30-летний украинский форвард пытается убедить боссов "Олимпиакоса" отпустить его.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на французское профильное издание Lyon Foot.

Финансовые трудности и история переговоров

Роман Яремчук уже защищал цвета французского гранда во второй части прошедшей кампании, выступая на правах аренды. По истечении срока сделки "Лион" не стал автоматически активировать опцию выкупа украинца, составившую 5 миллионов евро.

Однако качественная игра нападающего заставила руководство "ткачей" пытаться вернуть игрока. В начале июня французская сторона возобновила переговоры с "Олимпиакосом". Клуб из Лиги 1 не готов платить полную сумму сразу из-за финансовых трудностей, поэтому пытается найти альтернативное, приемлемое для всех сторон компромиссное решение по структуре выплат.

Статистика Яремчука в прошлом сезоне

В течение сезона-2025/26 игровая карьера украинца разделилась на два кардинально разных этапа. В составе "Олимпиакоса" (первая половина сезона) у Романа не было стабильного места в основе - провел 16 поединков во всех турнирах и отличился 4 забитыми мячами.

В составе Лиона (вторая половина сезона в аренде) Яремчук быстро адаптировался и продемонстрировал высокую эффективность, сыграв 14 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

"Лион" по итогам прошлого сезона финишировал на высокой четвертой строчке в турнирной таблице Лиги 1, благодаря чему получил право побороться за выход в групповой этап Лиги чемпионов из-за сито квалификации.

Новый внутренний сезон для "ткачей" стартует уже 22 августа поединком против "Тулузы", и тренерский штаб надеется усилить атакующую линию украинцем к этой дате.

Ранее мы сообщали, что Анатолий Трубин дал согласие на громкий трансфер, а "Бенфика" ошеломила ценой на украинца.

Теги: Футбол
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