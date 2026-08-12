Гол экс-звезды "Динамо" и сенсационный вылет гранда без Яремчука: известны все пары плей-офф отбора ЛЧ

Вечером 11 августа состоялись ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Словацкий "Слован" уверенно пробился в раунд плей-офф, вторично одолев шведский "Мельбю" - 2:0 на своем поле после победы 2:1 в первой игре. Отечественный нападающий Николай Кухаревич вышел в стартовом составе хозяев и отыграл 59 минут, в то время как еще один украинец, Даниил Игнатенко, провел весь поединок в резерве.
Настоящим украшением вечера стал матч в Словении. Местное "Целе" принимало "Арарат-Армению" после поражения 1:2 в первой встрече. На 85-й минуте судьбу противостояния решил бывший вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич - именно его гол подытожил победу 2:0 и вывел словенцев в следующий круг.
Не обошлось и без громких неожиданностей: греческий "Олимпиакос", не включивший в заявку на ЛЧ нашего Романа Яремчука, уступил в дополнительное время нидерландскому "Неймегену" и покинул турнир. А "Лион", где форвард может оказаться , устроил убедительный реванш в противостоянии с пражской "Спартой".
Все результаты 3-го раунда квалификации ЛЧ:
По итогам 3-го круга квалификации сформировались следующие пары раунда плей-офф:
Решающие матчи за выход в основной раунд ЛЧ запланированы на 18/19 и 25/26 августа.
Напомним, донецкий "Шахтер", как чемпион Украины, благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов.
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