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Футбол 12 августа 2026 · 09:18

Гол экс-звезды "Динамо" и сенсационный вылет гранда без Яремчука: известны все пары плей-офф отбора ЛЧ

Вербич сразится с Кухаревичем и Игнатенко за путевку в основной этап
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Гол экс-звезды "Динамо" и сенсационный вылет гранда без Яремчука: известны все пары плей-офф отбора ЛЧ
Беньямин Вербич стал героем вечера в Словении (фото: x.com/NKCelje)

Вечером 11 августа состоялись ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Успех украинцев в "Словане" и драма Вербича

Словацкий "Слован" уверенно пробился в раунд плей-офф, вторично одолев шведский "Мельбю" - 2:0 на своем поле после победы 2:1 в первой игре. Отечественный нападающий Николай Кухаревич вышел в стартовом составе хозяев и отыграл 59 минут, в то время как еще один украинец, Даниил Игнатенко, провел весь поединок в резерве.

Настоящим украшением вечера стал матч в Словении. Местное "Целе" принимало "Арарат-Армению" после поражения 1:2 в первой встрече. На 85-й минуте судьбу противостояния решил бывший вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич - именно его гол подытожил победу 2:0 и вывел словенцев в следующий круг.

Не обошлось и без громких неожиданностей: греческий "Олимпиакос", не включивший в заявку на ЛЧ нашего Романа Яремчука, уступил в дополнительное время нидерландскому "Неймегену" и покинул турнир. А "Лион", где форвард может оказаться , устроил убедительный реванш в противостоянии с пражской "Спартой".

Все результаты 3-го раунда квалификации ЛЧ:

  • "Кайрат" (Казахстан) – "Левски" (Болгария) – 0:1 (первый матч – 0:1)
  • "Буде-Глимт" (Норвегия) – "Унион" (Бельгия) – 3:2 д.в. (3:3)
  • "Сабах" (Азербайджан) – "Орхус" (Дания) – 4:0 (1:2)
  • "Кауно Жальгирис" (Литва) – "Динамо" Загреб (Хорватия) – 1:2 (0:5)
  • "Неймеген" (Нидерланды) – "Олимпиакос" (Греция) – 2:1 д.в. (0:0)
  • "Црвена Звезда" (Сербия) – "Хапоэль" Беер-Шева (Израиль) – 0:2 (0:1)
  • "Слован" (Словакия) – "Мьельбю" (Швеция) – 2:0 (2:1)
  • "Целе" (Словения) – "Арарат-Армения" (Армения) – 2:0 (1:2)
  • "Штурм" (Австрия) – "Фенербахче" (Турция) – 0:1 (0:2)
  • "Лион" (Франция) – "Спарта" (Чехия) – 3:0 (1:2)

Кто с кем встретится в плей-офф

По итогам 3-го круга квалификации сформировались следующие пары раунда плей-офф:

  • "Левски" (Болгария) – АЕК (Греция)
  • "Селтик" (Шотландия) – ЛАСК (Австрия)
  • "Динамо" Загреб (Хорватия) – "Викинг" (Норвегия)
  • "Слован" (Словакия) – "Целе" (Словения)
  • "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) – "Сабах" (Азербайджан)
  • "Фенербахче" (Турция) – "Лион" (Франция)
  • "Неймеген" (Нидерланды) – "Буде-Глимт" (Норвегия)

Решающие матчи за выход в основной раунд ЛЧ запланированы на 18/19 и 25/26 августа.

Напомним, донецкий "Шахтер", как чемпион Украины, благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов.

Ранее мы писали, что Анатолий Трубин дал согласие на громкий трансфер и покидает "Бенфику".

Теги: Футбол
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