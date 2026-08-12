Шанс для Забарного: где смотреть битву ПСЖ – "Астон Вилла" за Суперкубок УЕФА

В среду, 12 августа, в австрийском Зальцбурге определяется обладатель первого еврокубкового трофея сезона. Действующий победитель Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" сойдется в дуэли с триумфатором Лиги Европы - бирмингемской "Астон Виллой".
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.
Подопечные Луиса Энрике стремятся защитить титул обладателей Суперкубка УЕФА. Впрочем, подготовка парижан оказалась несколько смазана из-за отсутствия многих ключевых исполнителей после ЧМ-2026. Если Нуну Мендеш и Витинья уже получают игровое время, кондиции Усмана Дембеле, Фабиана Руиса и Ашрафа Хакими остаются под вопросом.
Вместе с тем, украинский защитник Илья Забарный и его партнеры готовы завоевать для клуба очередную награду. В прошлом году Забарный, только что перешедший в ПСЖ из английского "Борнмута", присутствовал на матче Суперкубка, в котором триумфатор Лиги чемпионов в серии пенальти обыграл "Тоттенхэм" , однако в заявку парижан не попал. Поэтому именно нынешний розыгрыш – первый шанс для украинца завоевать трофей.
"Астон Вилла" под руководством Унаи Эмери проведет свой первый за 44 года матч за Суперкубок. Летом бирмингемцы потеряли ключевых игроков – Юри Тилеманса и Моргана Роджерса, а Люка Динь перебрался именно в ПСЖ. В то же время, состав англичан пополнили Алехандро Гарначо, Жоао Гомес и Жоан Манзамби, хотя последний вместе с Амаду Онана пропустит игру из-за травмы.
Интересно, что Унаи Эмери является признанным мастером Лиги Европы, но все три свои предыдущие попытки выиграть Суперкубок УЕФА он проиграл. Сама же "Астон Вилла" в своем единственном выступлении в 1982 году обыграла "Барселону" и завоевала трофей.
Битва за Суперкубок УЕФА-2026 состоится в среду, 12 августа, на "Ред Булл Арене" в австрийском Зальцбурге. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
В Украине официальным транслятором поединка станет медиасервис MEGOGO. Матч будет доступен в разделе "Футбол" раздела "Спорт", а также в рамках подписки "Спорт" и "MEGOPACK".
В 21:00 начнется аналитическая студия, где к ведущему Сергею Лукьяненко присоединятся эксперты: экс-игрок сборной Украины, а ныне тренер Александр Головко и руководитель футбольной редакции и комментатор MEGOGO Вадим Скичко.
Сам матч будут комментировать Владимир Зверев и Александр Новак.
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