Шанс для Забарного: где смотреть битву ПСЖ – "Астон Вилла" за Суперкубок УЕФА

В среду, 12 августа, в австрийском Зальцбурге определяется обладатель первого еврокубкового трофея сезона. Действующий победитель Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" сойдется в дуэли с триумфатором Лиги Европы - бирмингемской "Астон Виллой".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт европейского футбола .

Первый "супершанс" Забарного

Подопечные Луиса Энрике стремятся защитить титул обладателей Суперкубка УЕФА. Впрочем, подготовка парижан оказалась несколько смазана из-за отсутствия многих ключевых исполнителей после ЧМ-2026. Если Нуну Мендеш и Витинья уже получают игровое время, кондиции Усмана Дембеле, Фабиана Руиса и Ашрафа Хакими остаются под вопросом.

Вместе с тем, украинский защитник Илья Забарный и его партнеры готовы завоевать для клуба очередную награду. В прошлом году Забарный, только что перешедший в ПСЖ из английского "Борнмута", присутствовал на матче Суперкубка, в котором триумфатор Лиги чемпионов в серии пенальти обыграл "Тоттенхэм" , однако в заявку парижан не попал. Поэтому именно нынешний розыгрыш – первый шанс для украинца завоевать трофей.

Неудачный опыт Эмери

"Астон Вилла" под руководством Унаи Эмери проведет свой первый за 44 года матч за Суперкубок. Летом бирмингемцы потеряли ключевых игроков – Юри Тилеманса и Моргана Роджерса, а Люка Динь перебрался именно в ПСЖ. В то же время, состав англичан пополнили Алехандро Гарначо, Жоао Гомес и Жоан Манзамби, хотя последний вместе с Амаду Онана пропустит игру из-за травмы.

Интересно, что Унаи Эмери является признанным мастером Лиги Европы, но все три свои предыдущие попытки выиграть Суперкубок УЕФА он проиграл. Сама же "Астон Вилла" в своем единственном выступлении в 1982 году обыграла "Барселону" и завоевала трофей.

Где смотреть матч

Битва за Суперкубок УЕФА-2026 состоится в среду, 12 августа, на "Ред Булл Арене" в австрийском Зальцбурге. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

В Украине официальным транслятором поединка станет медиасервис MEGOGO. Матч будет доступен в разделе "Футбол" раздела "Спорт", а также в рамках подписки "Спорт" и "MEGOPACK".

В 21:00 начнется аналитическая студия, где к ведущему Сергею Лукьяненко присоединятся эксперты: экс-игрок сборной Украины, а ныне тренер Александр Головко и руководитель футбольной редакции и комментатор MEGOGO Вадим Скичко.

Сам матч будут комментировать Владимир Зверев и Александр Новак.