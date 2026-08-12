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Футбол 12 серпня 2026 · 21:37

Трансферна бомба: "Фенербахче" оголосив про трансфер Лукаку

Зірковий бельгійський нападник залишив італійську Серію А задля нового виклику в турецькій Суперлізі
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Трансферна бомба: "Фенербахче" оголосив про трансфер Лукаку
Бельгійський форвард грав за "Наполі" два сезони (Фото: romelulukaku, Instagram)

Стамбульський "Фенербахче" офіційно оголосив про підписання контракту із зірковим форвардом Ромелу Лукаку. Досвідчений бомбардир приєднується до турецького гранда на умовах повноцінного трансферу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну пресслужбу "Фенербахче".

Вартість трансферу та очікування на "великого Рома"

Попри те, що преслужба "жовтих канарок" традиційно не стала розголошувати офіційні деталі особистої угоди, фінансовий бік трансферу швидко розкрив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо. За його інформацією, перехід 33-річного бельгійського нападника обійшовся турецькому колективу у доволі скромні за нинішніми мірками 6 мільйонів євро.

У стані віце-чемпіонів Туреччини вже з нетерпінням очікують на приїзд свого нового лідера атаки. Пресслужба "Фенербахче" окремо повідомила, що Лукаку прибуде до Стамбула вже сьогодні, 12 серпня, о 22:00 за місцевим часом для проходження медогляду та завершення всіх юридичних формальностей.

Неаполітанська спадщина бельгійця

Ромелу Лукаку перебрався до табору "Наполі" влітку 2024-го року. За два сезони у футболці "партенопейців" бельгієць підтвердив свій високий клас, перетворившись на головну ударну силу команди. На його рахунку 45 офіційних поєдинків у складі італійського клубу, в яких він відзначився 15 забитими м'ячами та віддав 11 результативних передач.

Період виступів у Неаполі став для футболіста надзвичайно продуктивним і в плані командних досягнень. Разом із "блакитними" Ромелу зумів завоювати два престижні титули - "золото" чемпіонату Італії в сезоні-2024/25, а також Суперкубок країни у сезоні-2025/26.

Тепер бомбардир спробує допомогти "Фенербахче" повернути золоті медалі на внутрішній арені та успішно виступити в єврокубках.

Раніше ми повідомляли, що бельгійський форвард погодився на перехід на тлі гучного скандалу.

Теги: Футбол Фенербахче
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