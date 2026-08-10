Лукаку погодився на гучний трансфер у Туреччину після серії скандалів в Італії

Зірковий нападник "Наполі" та збірної Бельгії Ромелу Лукаку знаходиться за крок від зміни клубної прописки. 33-річний форвард узгодив особисті умови контракту з турецьким грандом і готується до переїзду в Стамбул.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на авторитетного інсайдера Фабріціо Романо .

Деталі контракту та фінансові вимоги

Трансфер бельгійця у "Фенербахче" увійшов у завершальну стадію. Гравець дав офіційну згоду на перехід, відхиливши пропозиції від клубів МЛС та Саудівської Аравії ради продовження кар'єри в Європі.

У Стамбулі бельгієць підпише контракт до 2028 року з можливістю продовження ще на сезон. Річна зарплата форварда становитиме близько 8-10 мільйонів євро плюс бонуси. Наразі клуби узгоджують фінальну суму компенсації: "Наполі" прагне отримати 10 мільйонів євро, тоді як турецька сторона покращила свою пропозицію до 7-8 мільйонів.

Конфлікт у Неаполі та титульний доробок

Причиною відходу Лукаку стали зіпсовані стосунки з керівництвом "Наполі". Навесні форвард отримав від клубу штраф у розмірі 150 тисяч євро за несвоєчасне повернення з табору збірної, а перед початком нового сезону його відсторонили від передсезонного збору.

Нападник приєднався до неаполітанців улітку 2024 року та відіграв за команду 45 матчів, у яких відзначився 15 голами та 11 результативними передачами. У складі "Наполі" Лукаку здобув титул чемпіона Італії сезону-2024/2025 та виборов Суперкубок країни.