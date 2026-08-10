Лукаку согласился на громкий трансфер в Турцию после серии скандалов в Италии

Звездный нападающий "Наполи" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку находится в шаге от смены клубной прописки. 33-летний форвард согласовал личные условия контракта с турецким грандом и готовится к переезду в Стамбул.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на авторитетного инсайдера Фабрицио Романо .

Детали контракта и финансовые требования

Трансфер бельгийца в "Фенербахче" вошел в завершающую стадию. Игрок дал официальное согласие на переход, отклонив предложения от клубов МЛС и Саудовской Аравии для продолжения карьеры в Европе.

В Стамбуле бельгиец подпишет контракт до 2028 г. с возможностью продления еще на сезон. Годовая зарплата форварда будет составлять около 8-10 миллионов евро плюс бонусы. Пока клубы согласовывают финальную сумму компенсации: "Наполи" стремится получить 10 миллионов евро, тогда как турецкая сторона улучшила свое предложение до 7-8 миллионов.

Конфликт в Неаполе и титулы

Причиной ухода Лукаку стали испорченные отношения с руководством "Наполи". Весной форвард получил от клуба штраф в размере 150 тысяч евро за несвоевременное возвращение из расположения сборной, а перед началом нового сезона его отстранили от предсезонного сбора.

Нападающий присоединился к неаполитанцам летом 2024 года и провел за команду 45 матчей, в которых отметился 15 голами и 11 результативными передачами. В составе "Наполи" Лукаку завоевал титул чемпиона Италии сезона-2024/2025 и выиграл Суперкубок страны.