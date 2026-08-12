rbc.ua
UA | RU
Среда, 12 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол Трансферная бомба: "Фенербахче" объявил о трансфере Лукаку
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 12 августа 2026 · 21:37

Трансферная бомба: "Фенербахче" объявил о трансфере Лукаку

Звездный бельгийский нападающий покинул итальянскую Серию А ради нового вызова в турецкой Суперлиге
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Трансферная бомба: "Фенербахче" объявил о трансфере Лукаку
Бельгийский форвард играл за "Наполи" два сезона (Фото: romelulukaku, Instagram)

Стамбульский "Фенербахче" официально объявил о подписании контракта со звездным форвардом Ромелу Лукаку. Опытный бомбардир присоединяется к турецкому гранду на условиях полноценного трансфера.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную прессслужбу "Фенербахче".

Стоимость трансфера и ожидания "большого Рома"

Несмотря на то, что преслужба "желтых канареек" традиционно не стала разглашать официальные детали личного соглашения, финансовую сторону трансфера быстро раскрыл авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, переход 33-летнего бельгийского нападающего обошелся турецкому коллективу в достаточно скромном по нынешним меркам 6 миллионов евро.

В состоянии вице-чемпионов Турции уже с нетерпением ожидают приезд своего нового лидера атаки. Прессслужба "Фенербахче" особо сообщила, что Лукаку прибудет в Стамбул уже сегодня, 12 августа, в 22:00 по местному времени для прохождения медосмотра и завершения всех юридических формальностей.

Неаполитанское наследие бельгийца

Ромелу Лукаку перебрался в лагерь "Наполи" летом 2024 года. За два сезона в футболке "партенопейцев" бельгиец подтвердил свой высокий класс, превратившись в главную ударную силу команды. На его счету 45 официальных поединков в составе итальянского клуба, в которых отличился 15 забитыми мячами и отдал 11 результативных передач.

Период выступлений в Неаполе стал для футболиста очень продуктивным и в плане командных достижений. Вместе с "голубыми" Ромелу сумел завоевать два престижных титула - "золото" чемпионата Италии в сезоне-2024/25, а также Суперкубок страны в сезоне-2025/26.

Теперь бомбардир попытается помочь "Фенербахче" вернуть золотые медали на внутренней арене и успешно выступить в еврокубках.

Ранее мы сообщали, что бельгийский форвард согласился на переход на фоне громкого скандала.

Теги: Футбол Фенербахче
Главные матчи
УПЛ. 2-й тур Матч завершено
Харьков 3:1 Полесье
УПЛ. 2-й тур Матч завершено
Карпаты 3:0 ЛНЗ
Суперкубок УЕФА 12 августа 22:00
ПСЖ - : - Астон Вилла
Главные новости
Шанс для Забарного: где смотреть битву ПСЖ – "Астон Вилла" за Суперкубок УЕФА Шанс для Забарного: где смотреть битву ПСЖ – "Астон Вилла" за Суперкубок УЕФА Третья дуэль сезона: когда и где смотреть полуфинал турнира в Торонто Свитолина – Свентек Третья дуэль сезона: когда и где смотреть полуфинал турнира в Торонто Свитолина – Свентек Усиление атаки: "Карпаты" подписали французского форварда Усиление атаки: "Карпаты" подписали французского форварда
Мнения
Александр Чепилко
Итаума, Дюбуа, Фьюри: кто отнимет наследие Усика Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель
Максим Гайовий
Сушкин и Грищук будут легитимны в национальной сборной Украины Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель