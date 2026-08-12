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Футбол 12 августа 2026 · 16:59

Усиление атаки: "Карпаты" подписали французского форварда

Львовский клуб продолжает искать усиление линии нападения
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Усиление атаки: "Карпаты" подписали французского форварда
Сери провел прошлый сезон в Португалии (Фото: j.sery9, Instagram)

Львовские "Карпаты" официально подтвердили подписание контракта с французским нападающим Жозефом Сери. Легионер призван увеличить атакующий потенциал команды.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную пресс-службу ФК "Карпаты".

Подробности контракта и карьера футболиста

Руководство львовского клуба согласовало с 26-летним французом долгосрочные условия сотрудничества. Стороны поставили подписи под трехлетним соглашением, предусматривающим опцию возможного продления контракта еще на один сезон.

Прошлый игровой год Жозеф Сери провел в составе "Пенафиэла" - крепкого середняка второго по силе дивизиона Португалии (Сегунда-лига). Французский форвард стабильно получал игровую практику, приняв участие в 27 официальных матчах своей команды во всех турнирах. За это время новобранец львовян успел отличиться 4 забитыми мячами и отдал 3 результативных передачи.

Масштабная трансферная кампания и лидерство в УПЛ

Французский нападающий стал еще одним элементом масштабной перестройки команды в летнее трансферное окно. В этот состав "львов" уже пополнила значительная группа новичков.

В частности, в состав "львов" попали вратари Денис Марченко и Юрий-Владимир Герета, защитники Роман Вантух и Иван Калеро, полузащитники Мохаммед Мухлисс, Фелипи Виейра и Бруно Иглесиас и нападающий Назарий Русин.

Кадровые вливания уже приносят свои плоды. Подопечные Франа Фернандеса уверенно и эффектно начали новый розыгрыш УПЛ, одержав две разгромные победы - сначала над криворожским "Кривбассом" (4:1), а впоследствии над ЛНЗ (3:0).

Свою победную серию львовяне попытаются продолжить уже в ближайшую субботу, 15 августа, когда в рамках третьего тура будут противостоять черновицкой "Буковине".

Ранее мы сообщали, что многие игроки "Карпат" попали в символическую сборную 2-го тура УПЛ.

Теги: Футбол Карпаты
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УПЛ. 2-й тур Матч завершено
Харьков 3:1 Полесье
УПЛ. 2-й тур Матч завершено
Карпаты 3:0 ЛНЗ
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