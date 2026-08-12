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Футбол 12 августа 2026 · 12:41

Что со стадионом "Черноморец" после атаки РФ: когда на арене снова ждать матчей

Значительную часть повреждений уже восстановили, но работы еще не завершены
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Что со стадионом "Черноморец" после атаки РФ: когда на арене снова ждать матчей
Стадион "Черноморец" в Одессе (фото: instagram.com/stadium_chornomorets)

Стадион "Черноморец" в Одессе постепенно возвращается к привычной жизни после российской атаки. На объекте уже выполнили значительную часть восстановительных работ.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу стадиона.

Ликвидация последствий обстрела

Официальные аккаунты арены в соцсетях сообщают, что гостиница, офис, тренажерный зал, конференц-залы и все остальные объекты на территории стадиона продолжают работать в привычном режиме.

Значительная часть восстановительных работ после российского обстрела уже выполнена. В то же время специалистам еще предстоит заменить часть поврежденного стекла и установить новые окна.

Во время атаки из-за осколков стекла пострадала одна из сотрудниц стадиона. Женщину госпитализировали и оказали необходимую помощь. Сейчас она чувствует себя хорошо.

Остальной персонал спортивного комплекса во время тревоги находился в укрытии, благодаря чему удалось избежать других пострадавших.

Когда возобновятся матчи

В пресс-службе арены надеются на скорое возвращение футбола.

Напомним, из-за разрушений стадиона после обстрела Дирекция украинской Премьер-лиги перенесла матч 2-го тура "Черноморец" – "Колос", который должен был состояться в субботу, 8 августа.

Следующий поединок в Одессе запланирован на воскресенье, 30 августа. В рамках 4-го тура "Черноморец" примет криворожский "Кривбасс".

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Теги: Футбол Черноморец
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