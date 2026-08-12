rbc.ua
UA | RU
Середа, 12 серпня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол Що зі стадіоном "Чорноморець" після атаки РФ: коли на арені знову чекати на матчі
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 12 серпня 2026 · 12:41

Що зі стадіоном "Чорноморець" після атаки РФ: коли на арені знову чекати на матчі

Значну частину пошкоджень уже відновили, але роботи ще не завершилися
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Що зі стадіоном "Чорноморець" після атаки РФ: коли на арені знову чекати на матчі
Стадіон "Чорноморець" у Одесі (фото: instagram.com/stadium_chornomorets)

Стадіон "Чорноморець" в Одесі поступово повертається до звичного життя після російської атаки. На арені вже виконали значну частину відновлювальних робіт.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу стадіону.

Ліквідація наслідків обстрілу

Офіційні акаунти арени в соцмережах інформують, що готель, офіс, тренажерна зала, конференц-зали та всі інші об'єкти на території стадіону продовжують працювати у звичному режимі.

Значну частину відновлювальних робіт після російського обстрілу вже виконано. Водночас фахівцям ще належить замінити частину пошкодженого скла та встановити нові вікна.

Під час атаки через уламки скла постраждала одна з працівниць стадіону. Жінку госпіталізували й надали необхідну допомогу. Зараз вона почувається добре.

Решта персоналу спортивного комплексу під час тривоги перебували в укритті, завдяки чому вдалося уникнути інших травмованих.

Коли поновляться матчі

У прес-службі арени сподіваються на швидке повернення футболу.

Нагадаємо, що через руйнування стадіону після обстрілу Дирекція української Прем'єр-ліги перенесла поєдинок 2-го туру "Чорноморець" – "Колос", який мав відбутися у суботу, 8 серпня.

Наступний поєдинок у Одесі запланований на неділю, 30 серпня. У рамках 4-го туру "Чорноморець" прийматиме криворізький "Кривбас".

Раніше редакція Sport RBC.UA обрала найкращих у 2-му турі УПЛ.

Теги: Футбол Черноморец
Головні матчі
УПЛ. 2-й тур Матч завершився
Харків 3:1 Полісся
УПЛ. 2-й тур Матч завершився
Карпати 3:0 ЛНЗ
Суперкубок УЄФА 12 серпня 22:00
ПСЖ - : - Астон Вілла
Головні новини
Михайло Кохан став бронзовим призером чемпіонату Європи з легкої атлетики Михайло Кохан став бронзовим призером чемпіонату Європи з легкої атлетики Хто був найкращим у 2-му турі УПЛ: вибір редакції Sport RBC.UA Хто був найкращим у 2-му турі УПЛ: вибір редакції Sport RBC.UA Подарунок для України: Греція лишилась без лідера на матчі кваліфікації ЧС-2027 з баскетболу Подарунок для України: Греція лишилась без лідера на матчі кваліфікації ЧС-2027 з баскетболу
Точки зору
Олександр Чепілко
Ітаума, Дюбуа, Ф'юрі: хто забере спадщину Усика Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Скасувати ліміт на легіонерів? Чому для українського футболу немає простої відповіді Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Дмитро Базелевський
Леброн щось знає, якщо відмовився від грошей "Лейкерс" Дмитро Базелевський Баскетбольний тренер, оглядач
Максим Гайовий
Сушкін та Грищук будуть легітимними у національній збірній України Максим Гайовий Баскетбольний оглядач