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Футбол 12 серпня 2026 · 16:59

Підсилення атаки: "Карпати" підписали французького форварда

Львівський клуб продовжує шукати підсилення лінії нападу
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Підсилення атаки: "Карпати" підписали французького форварда
Сері провів минулий сезон в Португалії (Фото: j.sery9, Instagram)

Львівські "Карпати" офіційно підтвердили підписання контракту із французьким нападником Жозефом Сері. Легіонер покликаний збільшити атакувальний потенціал команди.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну пресслужбу ФК "Карпати".

Деталі контракту та кар'єра футболіста

Керівництво львівського клубу погодило із 26-річним французом довгострокові умови співпраці. Сторони поставили підписи під трирічною угодою, яка також передбачає опцію можливого продовження контракту ще на один сезон.

Минулий ігровий рік Жозеф Сері провів у складі "Пенафіела" - міцного середняка другого за силою дивізіону Португалії (Сегунда-ліга). Французький форвард стабільно отримував ігрову практику, взявши участь у 27 офіційних матчах своєї команди у всіх турнірах. За цей час новобранець львів'ян встиг відзначитися 4 забитими м'ячами та віддав 3 результативні передачі.

Масштабна трансферна кампанія та лідерство в УПЛ

Французький нападник став черговим елементом масштабної перебудови команди у літнє трансферне вікно. До цього складу "левів" уже поповнила значна група новачків.

Зокрема, до складу "левів" потрапили воротарі Денис Марченко та Юрій-Володимир Герета, захисники Роман Вантух та Іван Калеро, півзахисники Мохаммед Мухлісс, Феліпі Вієйра та Бруно Іглесіас і нападник Назарій Русін.

Кадрові вливання вже приносять свої плоди. Підопічні Франа Фернандеса впевнено та ефектно розпочали новий розіграш УПЛ, здобувши дві поспіль розгромні перемоги - спочатку над криворізьким "Кривбасом" (4:1), а згодом над ЛНЗ (3:0).

Свою переможну серію львів'яни спробують продовжити вже найближчої суботи, 15 серпня, коли у рамках третього туру протистоятимуть чернівецькій "Буковині".

Раніше ми повідомляли, що чимало гравців "Карпат" потрапили до символічної збірної 2-го туру УПЛ.

Теги: Футбол Карпати
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УПЛ. 2-й тур Матч завершився
Харків 3:1 Полісся
УПЛ. 2-й тур Матч завершився
Карпати 3:0 ЛНЗ
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