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Футбол 12 серпня 2026 · 23:56

ПСЖ із Забарним у заявці забрав Суперкубок УЄФА у "Астон Вілли"

Вирішальний гол в другому таймі забив Дезіре Дуе
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
ПСЖ із Забарним у заявці забрав Суперкубок УЄФА у "Астон Вілли"
Кварацхелія відкрив рахунок в матчі (Фото: UEFA)

ПСЖ переміг "Астон Віллу" в матчі за Суперкубок УЄФА. В першому офіційному матчі сезону парижани виявилися сильнішими завдяки голам Кварацхелії та Дуе.

Про результат матчу та формальний старт єврокубкового сезону-2026/27 розповідає Sport RBC.UA.

Парижани були фаворитами цього матчу, і довели це на полі. Проте "Астон Вілла" змогла нав'язати боротьбу - просто зусиллям бірмінгемців бракувало точності.

Окремо треба зазначити, що український оборонець ПСЖ Ілля Забарний потрапив до заявки команди - але так і не з'явився на полі.

Суперкубок УЄФА

ПСЖ (Париж, Франція) - "Астон Вілла" (Бірмінгем, Англія) - 2:1 (1:1, 1:0)
Голи: Кварацхелія, 20, Дуе, 62 - Маджо, 45.

Досвід проти молодості

На початку першого тайму "Астон Вілла" користалася недостатньо якісною підготовкою парижан до нового сезону. Втім, створити реальні загрози біля воріт переможця Ліги чемпіонів бірмінгемці не змогли.

А от ПСЖ не лише взяв м'яч під контроль - а і забив. На 20-й хвилині Хвіча Кварацхелія потужно пробив під поперечку без шансів для Бізота. Та й взагалі саме грузинський вінгер в першому таймі був головною силою парижан в атаці.

А от головною силою англійців став зовсім юний нападник Браян Маджо. 17-річний гравець мав загалом шість моментів біля воріт суперника - і останній з них став результативним.

Ціна помилки

Другий тайм розпчався за схожим сценарієм - проте тепер ПСЖ забив ще швидше. На 62-й хвилині Дезіре Дуе уник офсайду через помилку Метью Кеша, і холоднокровно реалізував свій момент.

Після другого пропущеного голу "Астон Вілла" продовжила тиск і мала низку моментів. Єдине, чого бракувало цим ударам - влучності. Те ж саме можна сказати і про моменти ПСЖ.

Та все ж варто зазначити - другий тайм вийшов класним у виконанні обох команд. Хоч фінальний свисток і зафіксував перемогу формальних господарів.

Раніше ми повідомляли, що "Ліверпуль" почав торги із ПСЖ за зірку збірної Франції.

Теги: ПСЖ УЕФА Футбол
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