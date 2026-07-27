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Футбол 27 липня 2026 · 10:17

170 млн євро за вінгера: "Ліверпуль" торгується із ПСЖ за зірку збірної Франції

Парижани виставили астрономічну суму за трансфер Бредлі Барколя до Англії
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
170 млн євро за вінгера: "Ліверпуль" торгується із ПСЖ за зірку збірної Франції
Барколя незадоволений ігровим часом в Парижі (Фото: Getty Images)

"Ліверпуль" активно працює над оформленням трансферу Бредлі Барколя. Проте ПСЖ виставив на 23-річного вінгера шалений цінник.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на журналіста Бена Джейкобса у X (Twitter).

Заміна Салаху

Керівництво та новий головний тренер "Ліверпуля" Андоні Іраола розглядають Барколя як ідеальну заміну Мохамеду Салаху, який раніше залишив клуб. Сам вінгер відмовився продовжувати контракт із чемпіонами Франції та висловив бажання спробувати сили в АПЛ.

Чинна угода Бредлі із "Парі Сен-Жермен" розрахована ще на два роки. Зважаючи на це, парижани намагаються заробити на цьому трансфері якомога більше.

Грошові запити ПСЖ

Паризький гранд оцінив свого таланта у 170 млн євро. Під час виставлення цінника, в клубі спирались на його вік, потенціал та загальні тенденції трансферного ринку.

У "Ліверпулі" вважають цю суму завищеною та розраховують збити ціну під час офіційних переговорів. Зазначимо, що минулого літа цінник гравця становив близько 75 млн фунтів (86 млн євро).

Конкуренція та позиція гравця

Попри інтерес з боку "Арсенала", "Баварії" та "Челсі", сам Барколя пріоритетним варіантом вважає саме "Ліверпуль". Футболіст незадоволений кількістю ігрового часу під керівництвом Луїса Енріке і прагне отримувати постійну практику.

Мерсисайдці паралельно розглядали підписання Яна Діоманде з "РБ Лейпциг" (пропозицію у 100 млн євро було відхилено), однак зараз повністю зосередилися на кандидатурі французa.

Результати Барколя в клубі та збірній

У сезоні-25/26 нападник провів на клубному рівні 49 матчів, у яких відзначився 13 голами та віддав 7 асистів.

Також Барколя у складі збірної Франції виступав на чемпіонаті світу-2026, де дійшов до матчу за третє місце, де поступився збірній Англії. В активі футболіста - 3 м'ячі протягом турніру.

Раніше ми повідомляли, що герой чемпіонату світу-2026 з Кабо-Верде знайшов новий клуб.

Теги: Футбол Ливерпуль ПСЖ
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