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Футбол 27 июля 2026 · 10:17

170 млн евро за вингера: "Ливерпуль" торгуется с ПСЖ за звезду сборной Франции

Парижане выставили астрономическую сумму за трансфер Брэдли Барколя в Англию
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
170 млн евро за вингера: "Ливерпуль" торгуется с ПСЖ за звезду сборной Франции
Барколя недоволен игровым временем в Париже (Фото: Getty Images)

"Ливерпуль" активно работает над оформлением трансфера Брэдли Барколя. Однако ПСЖ выставил на 23-летнего вингера безумный ценник.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса в X (Twitter).

Замена Салаху

Руководство и новый главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола рассматривают Барколя как идеальную замену ранее покинувшему клуб Мохамеду Салаху. Сам вингер отказался продлевать контракт с чемпионами Франции и выразил желание попробовать силы в АПЛ.

Действующее соглашение Брэдли с "Пари Сен-Жермен" рассчитано еще на два года. Исходя из этого, парижане пытаются заработать на трансфере как можно больше.

Денежные запросы ПСЖ

Парижский гранд оценил свой талант в 170 млн евро. Во время выставления ценника в клубе опирались на его возраст, потенциал и общие тенденции трансферного рынка.

В "Ливерпуле" считают эту сумму завышенной и рассчитывают сбить цену во время официальных переговоров. Отметим, что прошлым летом ценник игрока составлял около 75 млн фунтов (86 млн евро).

Конкуренция и позиция игрока

Несмотря на интерес со стороны "Арсенала", "Баварии" и "Челси", Барколя приоритетным вариантом считает именно "Ливерпуль". Футболист недоволен количеством игрового времени под руководством Луиса Энрике и стремится получать постоянную практику.

Мерсисайдцы параллельно рассматривали подписание Яна Диоманде из "РБ Лейпциг" (предложение в 100 млн евро было отклонено), однако сейчас полностью сосредоточились на кандидатуре французa.

Результаты Барколя в клубе и сборной

В сезоне-25/26 нападающий провел на клубном уровне 49 матчей, в которых отличился 13 голами и отдал 7 ассистов.

Также Барколя в составе сборной Франции выступал на чемпионате мира-2026, где дошел до матча за третье место, где уступил сборной Англии . В активе футболиста - 3 мяча в течение турнира.

Ранее мы сообщали, что герой чемпионата мира-2026 по Кабо-Верде нашел новый клуб.

Теги: Футбол Ливерпуль ПСЖ
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