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Футбол 19 июля 2026 · 02:13

Франция и Англия выдали безумный триллер: кто стал бронзовым призером ЧМ-2026 (видео)

На двоих соперники забили 10 мячей, а Букайо Сака оформил хет-трик
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Франция и Англия выдали безумный триллер: кто стал бронзовым призером ЧМ-2026 (видео)
Сборная Англии удержала победу над Францией (фото: x.com/England)

Матч за бронзовые медали чемпионата мира по футболу получился насыщенным на события: Англия практически не оставила шансов Франции еще в первом тайме, но умудрилась чуть не упустить преимущество.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на прямую трансляцию матча на MEGOGO.

Франция – Англия: ход матча

Сборная Англии смогла удивить соперника быстрым мячом: уже на 3-й минуте Деклан Райс открыл счет. Через 15 минут именно Райс выполнил результативную передачу – второй мяч англичан провел Эзри Конса.

А дальше дубль оформил Букайо Сака: в первом случае он поразил ворота французов с передачи Решфорда, во втором же ассистировал ему Эберече Эзе.

При счете 0:4 интриги в матче оставалось немного. Но в начале второго тайма сборная Франции забила три мяча за 18 минут! Майкл Олисе выдал очередную идеальную передачу на Килиана Мбаппе и тот размочил счет. Уже Мбаппе вывел на хорошую позицию для удара Брэдли Барколя и тот не оставил шансов Хендерсону.

А на 66-й минуте снова сработал тандем Олисе-Мбаппе: Килиан оформил дубль и вернул интригу в матч. В конце концов счет 3:4 держался до 87-й минуты матча, когда Букайо Сака реализовал пенальти.

В заключение Франция смогла приблизиться к сопернику еще на один мяч: уже в компенсированное время Усман Дембеле завершил очередную атаку французской команды, но спастись от поражения подопечные Дидье Дешама уже не смогли. В конце концов, точку поставил Джуд Беллингем, отличившийся на восьмой компенсированной минуте.

Чемпионат мира по футболу 2026. Матч за 3 место.

Франция – Англия – 4:6

Голы : 0:1 Райс, 3; 0:2 Конса, 18; 0:3 Сака, 37; 0:4 Сака 45+1; 1:4 Мбаппе, 48; 2:4 Барколя, 54; 3:4 Мбаппе, 66; 3:5 , с пенальти, Сака, 87; 4:5 Дембеле, 90+6; 4:6 , Беллингем, 90+8.

История наград на ЧМ 2026

Сборная Англии выиграла медали на чемпионате мира по футболу впервые с 1966 года, когда становилась чемпионом мира. В 1990 и 2018 годах английские футболисты проигрывали матч за третье место.

Сборная Франции осталась без медалей чемпионата мира впервые за три последних чемпионата: в 2018-м французы выиграли турнир, а в 2022-м уступили в финале сборной Аргентины.

Ранее мы говорили о том, что сборная Аргентины может получить наказание за провокационное празднование победы над Англией в полуфинале ЧМ-2026.

Главные матчи
Лига Европы 23 июля 20:00
Динамо - : - ПАОК
Лига конференций 23 июля 21:00
Полесье - : - Копенгаген
Лига конференций 23 июля 21:30
ЛНЗ - : - Гент
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