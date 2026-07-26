Герой ЧС-2026 з Кабо-Верде знайшов новий клуб

Голкіпер збірної Кабо-Верде Возінья, який яскраво проявив себе на чемпіонаті світу з футболу 2026, знайшов новий клуб. Він продовжить кар'єру у найтитулованішому клубі Чилі – "Коло-Коло".

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на BBC .

Чому "Коло-Коло" запросив Возінью?

40-річний воротар вирушив на чемпіонат світу без клубу після закінчення терміну дії його контракту з португальською командою другого дивізіону "Шавеш". Утім, Возінья став всесвітньо відомим після першого ж матчу на мундіалі: він не дозволив відзначитися у своїх воротах футболістам збірної Іспанії (0:0).

Тепер у житті голкіпера відкривається нова сторінка: він гратиме за чилійський клуб "Коло-Коло".

"Возінья буде гравцем "Коло Коло". Найближчими днями він вирушить до Чилі, пройде звичайні медичні огляди, а потім буде представлений тут, на стадіоні "Монументаль", – сказав президент клубу Анібаль Моса.

Моса додав, що виступи Возіньї на чемпіонаті світу показали, що він заслуговував на цей перехід, визнаючи, що підписання контракту також мало маркетингову привабливість для "Коло Коло".

Відзначимо, що "Коло-Коло" базується в чилійській столиці Сантьяго і очолює Лігу де Прімера – найвищий дивізіон країни.

Рекорд Возіньї

Окрім успіхів на футбольному полі, Возінья відзначився ще й поза ним. Адже перед стартом ЧС-2026 на сторінку голкіпера в Instagram було підписано лише 46 тисяч людей. Сьогодні ж кількість його фоловерів дорівнює 29,6 млн людей.

Це найбільший показник серед усіх гокліперів в Instagram. Раніше лідерство у цій категорії утримував іспанський ворота Ікер Касільяс, за яким стежить 20,4 млн людей.

Що відомо про "Коло-Коло"

Чилійський гранд минулого року відсвяткував 100-річний ювілей. "Коло-Коло" - один із найбільш впізнаваних клубів у Південній Америці. Це єдиний чилійський клуб, який вигравав Кубок Лібертадорес. Щоправда, це було ще у 1991 році.

У Чилі "Коло-Коло" 34 рази вигравав національний чемпіонат та 14 разів – Кубок країни.