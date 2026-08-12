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Футбол 12 августа 2026 · 23:56

ПСЖ с Забарным в заявке забрал Суперкубок УЕФА у "Астон Виллы"

Решающий гол во втором тайме забил Дезире Дуэ
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
ПСЖ с Забарным в заявке забрал Суперкубок УЕФА у "Астон Виллы"
Кварацхелия открыл счет в матче (Фото: UEFA)

ПСЖ победил "Астон Виллу" в матче за Суперкубок УЕФА. В первом официальном матче сезона парижане оказались сильнее благодаря голам Кварацхелии и Дуэ.

О результате матча и формальном старте еврокубкового сезона-2026/27 рассказывает Sport RBC.UA.

Парижане были фаворитами этого матча, и доказали это на поле. Однако "Астон Вилла" смогла навязать борьбу - просто усилиям бирмингемцев не хватало точности.

Отдельно следует отметить, что украинский защитник ПСЖ Илья Забарный попал в заявку команды - но так и не появился на поле.

Суперкубок УЕФА

ПСЖ (Париж, Франция) – "Астон Вилла" (Бирмингем, Англия) – 2:1 (1:1, 1:0)
Голы: Кварацхелия, 20, Дуэ, 62 – Маджо, 45.

Опыт против молодости

В начале первого тайма "Астон Вилла" пользовалась недостаточно качественной подготовкой парижан к новому сезону. Впрочем, создать реальные угрозы у ворот победителя Лиги чемпионов бирмингемцы не смогли.

А вот ПСЖ не только взял мяч под контроль – но и забил. На 20-й минуте Хвича Кварацхелия мощно пробил под перекладину без шансов для Бизота. Да и вообще именно грузинский вингер в первом тайме был главной силой парижан в атаке.

А вот главной силой англичан стал совсем юный нападающий Брайан Маджо. 17-летний игрок имел в общей сложности шесть моментов у ворот соперника – и последний из них стал результативным.

Цена ошибки

Второй тайм отчаялся по схожему сценарию – однако теперь ПСЖ забил еще быстрее. На 62-й минуте Дезире Дуэ избежал офсайда из-за ошибки Мэтью Кеша, и хладнокровно реализовал свой момент.

После второго пропущенного гола "Астон Вилла" продолжила давление и имела ряд моментов. Единственное, чего не хватало этим ударам – точности. То же можно сказать и о моментах ПСЖ.

И все же стоит отметить – второй тайм получился классным в исполнении обеих команд. Хотя финальный свисток зафиксировал победу формальных хозяев.

Ранее мы сообщали, что "Ливерпуль" начал торги по ПСЖ за звезду сборной Франции.

Теги: ПСЖ УЕФА Футбол
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ПСЖ - : - Астон Вилла
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