Скандальні ракурси під забороною: що відтепер не можна показувати під час трансляцій жіночих змагань

Європейська легкоатлетична асоціація спільно з Європейською мовною спілкою (EBU) презентували нові вимоги для телевізійних мовників. Вони покликані припинити сексуалізацію спортсменок під час трансляцій.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційній сайт EBU .

Нові стандарти та заборонені ракурси

Телеканалам представили 23-сторінковий посібник під назвою Raising the Bar ("Піднімаючи планку"). Документ адресований операторам і режисерам та містить чіткі обмеження щодо висвітлення виступів у легкоатлетичних дисциплінах.

Головні зміни в роботі з камерою:

Заборонені ракурси: Рекомендується повністю відмовитися від зйомки з нижніх позицій, затяжних крупних планів окремих частин тіла та кадрів ззаду під час нахилів чи очікування старту.

Рекомендується повністю відмовитися від зйомки з нижніх позицій, затяжних крупних планів окремих частин тіла та кадрів ззаду під час нахилів чи очікування старту. Обмеження повторів: Уповільнені кадри дозволено використовувати виключно тоді, коли вони пояснюють техніку виконання або розкривають спортивний результат.

Уповільнені кадри дозволено використовувати виключно тоді, коли вони пояснюють техніку виконання або розкривають спортивний результат. Пріоритет загальних планів: Замість акценту на тілі радять частіше показувати атлеток у повний зріст, загальну динаміку змагань та емоції на обличчях.

European Athletics have released new photography guidelines. It's a pity our sport our sport is going from celebrating the athletic physique to hiding it. pic.twitter.com/XTvhMUoInv — civilization enjoyer (@civ_enjoy) July 13, 2026

Чому виникла потреба в обмеженнях

До створення правил долучилися відомі спортсменки – Голлі Бредшоу, Івана Шпанович та Бланка Влашич. За словами Бредшоу, через специфічне розташування об'єктивів легкоатлетки змушені думати про те, як виглядатимуть у кадрі, замість повної концентрації на результаті.

Крім того, двозначні вирізки з офіційних ефірів регулярно використовувалися для створення сексуалізованого контенту й цькування в соцмережах. Мета нововведень – захистити атлеток від кібербулінгу та прибрати гендерні стереотипи з телеекранів.