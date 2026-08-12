Скандальні ракурси під забороною: що відтепер не можна показувати під час трансляцій жіночих змагань

Європейська легкоатлетична асоціація спільно з Європейською мовною спілкою (EBU) презентували нові вимоги для телевізійних мовників. Вони покликані припинити сексуалізацію спортсменок під час трансляцій.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційній сайт EBU.
Телеканалам представили 23-сторінковий посібник під назвою Raising the Bar ("Піднімаючи планку"). Документ адресований операторам і режисерам та містить чіткі обмеження щодо висвітлення виступів у легкоатлетичних дисциплінах.
Головні зміни в роботі з камерою:
European Athletics have released new photography guidelines. It's a pity our sport our sport is going from celebrating the athletic physique to hiding it. pic.twitter.com/XTvhMUoInv— civilization enjoyer (@civ_enjoy) July 13, 2026
До створення правил долучилися відомі спортсменки – Голлі Бредшоу, Івана Шпанович та Бланка Влашич. За словами Бредшоу, через специфічне розташування об'єктивів легкоатлетки змушені думати про те, як виглядатимуть у кадрі, замість повної концентрації на результаті.
Крім того, двозначні вирізки з офіційних ефірів регулярно використовувалися для створення сексуалізованого контенту й цькування в соцмережах. Мета нововведень – захистити атлеток від кібербулінгу та прибрати гендерні стереотипи з телеекранів.
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