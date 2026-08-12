Скандальные ракурсы под запретом: что отныне нельзя показывать во время трансляций женских соревнований

Европейская легкоатлетическая ассоциация совместно с Европейским вещательным союзом (EBU) представили новые требования для телекомпаний. Они призваны прекратить сексуализацию спортсменок во время трансляций.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт EBU .

Новые стандарты и запрещенные ракурсы

Телеканалам представили 23-страничное руководство под названием Raising the Bar ("Поднимая планку"). Документ адресован операторам и режиссерам и содержит четкие ограничения на освещение выступлений в легкоатлетических дисциплинах.

Главные изменения в работе с камерой:

Запрещенные ракурсы: Рекомендуется полностью отказаться от съемки с нижних позиций, крупных затяжных планов отдельных частей тела и кадров сзади во время наклонов или ожидания старта.

Рекомендуется полностью отказаться от съемки с нижних позиций, крупных затяжных планов отдельных частей тела и кадров сзади во время наклонов или ожидания старта. Ограничение повторов: Замедленные кадры разрешено использовать только тогда, когда они объясняют технику выполнения или раскрывают спортивный результат.

Замедленные кадры разрешено использовать только тогда, когда они объясняют технику выполнения или раскрывают спортивный результат. Приоритет общих планов: Вместо акцента на теле, советуют чаще показывать атлеток в полный рост, общую динамику соревнований и эмоции на лицах.

Европейские атлетики были заблокированы новыми фотографиями guidelines. Это питье нашего спорта. pic.twitter.com/XTvhMUoInv — civilization enjoyer (@civ_enjoy) Июль 13, 2026

Почему возникла потребность в ограничениях

К разработке правил привлекли известных спортсменок – Холли Брэдшоу, Ивану Шпанович и Бланку Влашич. По словам Брэдшоу, из-за специфического расположения камер легкоатлетки вынуждены думать о том, как будут выглядеть в кадре, вместо того чтобы полностью сосредоточиться на результате.

Кроме того, двусмысленные фрагменты из официальных эфиров регулярно использовались для создания сексуализированного контента и травли в соцсетях. Цель нововведений – защитить спортсменок от кибербуллинга и убрать гендерные стереотипы с телеэкранов.