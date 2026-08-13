"Динамо" проиграло "Карабаху" и бесславно вылетело из еврокубков

Киевское "Динамо" проиграло "Карабаху" и по сумме двух матчей вылетело из Лиги конференций. Таким образом, киевляне окончательно завершили выступления в еврокубках сезона-2026/27.

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

"Карабах" (Агдам, Азербайджан) – "Динамо" (Киев, Украина) – 2:0 (1:0, 1:0). Первый матч – 0:1

Гол: Муаддиб, 12, Кащук, 69.

Стартовый состав "Динамо": Суркис – Дубинчак, Михавко, Беловар, Сыч – Рубчинский, Бражко, Редушко, Лонвейк, Герреро – Пономаренко.

Стартовый состав киевлян (Фото: ФК Динамо)

"Карабах" восстановил равновесие

На старте матча киевляне действовали достаточно активно и создали несколько моментов еще до 11-й минуты. Но уже на 12-й минуте едва ли не первая атака "Карабаха" закончилась забитым голом - Зубир выполнил неплохой навес с левого фланга, Матеус Силва не смог удачно пробить, однако мяч отскочил к Муадибу, который и прошил Суркиса.

Забитый гол прибавил сил азербайджанцам, и почти до конца тайма на поле доминировали они. Впрочем, киевляне имели свои моменты – но ни один из коллективов так и не сумел отличиться еще.

Решающий гол Кащука

Второй тайм также активнее начали киевляне – сначала на 50-й минуте Бражко обокрал Янковича на грани штрафной, но пробил не слишком удачно. А уже на 61-й минуте "Динамо" забило, однако Дубинчак находился в минимальном офсайде во время передачи от Герреро.

"Карабах" снова использовал свой шанс - Джафаркулиев прекрасно вырезал с левого фланга в штрафную. А там первым на мяче оказался украинский легионер "Карабаха" Алексей Кащук.

После этого киевляне не рассыпались – и даже имели несколько неплохих возможностей, чтобы вернуться в игру. Впрочем, также шансы имели и хозяева. Но финальный свисток зафиксировал победу "Карабаха" со счетом 2:0 – и на этом еврокубковый путь киевлян в этом сезоне закончился.