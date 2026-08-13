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Теннис 13 августа 2026 · 08:38

Три сета нервов в Торонто: Свитолина драматически проиграла Свентек в шаге от финала WTA 1000

Украинка завершила турнир с рядом рекордов
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Три сета нервов в Торонто: Свитолина драматически проиграла Свентек в шаге от финала WTA 1000
Элина Свитолина (фото: Getty Images)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина остановилась в шаге от очередного финала в сезоне-2026. В напряженном полуфинальном поединке на турнире WTA 1000 в Торонто украинка в трех сетах уступила бывшему лидеру мирового рейтинга Иге Свентек.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат матча.

WTA 1000. Торонто, полуфинал

Ига Свентек (Польша) – Элина Свитолина (Украина) – 6:3, 1:6, 6:3

Драматическая развязка в трех сетах

Украинская теннисистка вышла в 1/2 финала "тысячника" в Торонто благодаря волевой победе над "нейтральной" Екатериной Александровой. Этот успех стал для Свитолиной десятым подряд на турнирах WTA 1000, продолжив ее активную серию после триумфа в Риме.

В борьбе за путевку в финал ее соперницей стала шестая сеяная Ига Свентек из Польши. Первая партия осталась за польской теннисисткой (3:6), однако Свитолина ответила мощным реваншем во втором сете, отдав оппонентке только один гейм (6:1).

Решающий сет начался удачно для украинки – она первой сделала брейк и повела со счетом 3:2. Впрочем, Свентек удалось совершить рывок в четыре гейма подряд и закрыть матч в свою пользу.

Уникальные достижения Элины

Поражение не позволило лидеру отечественного тенниса выйти в третий финал на уровне WTA 1000 в текущем сезоне. Ранее в 2026 году она играла в решающих матчах в Дубае и завоевала титул в Риме, а также выиграла турнир WTA 250 в Окленде.

Несмотря на вылет, Свитолина демонстрирует впечатляющие показатели в 2026 году:

  • 41 победа в сезоне – лучший результат в Туре и собственный рекорд с 2021 года.
  • 8 побед над соперницами из топ-10 – лидерство по этому показателю в текущем году.
  • Исторический рекорд – повторила достижение Серены Уильямс, выиграв 10 матчей подряд на WTA 1000 в возрасте 30+ лет.
  • 4 полуфинала на турнирах WTA 1000 – больше, чем у любой другой теннисистки сезона.
  • Уверенный шаг к WTA Finals – поднятие на 4-е место в гонке WTA Race практически гарантирует путевку на Итоговый турнир.

Что дальше

Следующим вызовом для украинской теннисистки станет "тысячник" в Цинциннати, где она начнет выступления сразу со второго круга в статусе сеяной. Там Элина встретится с победительницей пары между чешкой Терезой Валентовой и представительницей квалификации.

Ранее мы рассказывали, что американская теннисистка Коко Гофф выступила с критикой WTA по поводу проведения генных тестов.

Теги: Теннис Элина Свитолина
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