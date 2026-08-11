Эффектный камбек: Свитолина победила россиянку и вышла в полуфинал WTA 1000 в Торонто

Элина Свитолина в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Торонто победила "нейтральную" россиянку Екатерину Александрову. Проиграв первый сет, украинская теннисистка не оставила шансов сопернице дальше.

Переломный момент и разгромный ответ

Начало встречи сложилось для Свитолиной неудачно. В первой партии украинка допустила три двойных ошибки, показала слабый процент реализации первого мяча (58%) и уступила со счетом 3:6.

Однако после неудачного старта Элина включила максимальные обороты и "смыла" соперницу с корта. Во втором сете украинка не отдала россиянке ни одного гейма, оформив разгром - 6:0 всего за 24 минуты. На этой волне лидерка сборной Украины уверенно провела и решающий сет.

Захватив преимущество 4:1, она без проблем довела матч до победного конца - 6:3. В общем, противостояние длилось 1 час и 34 минуты.

WTA 1000, Торонто. 1/4 финала

Екатерина Александрова (16) - Элина Свитолина (Украина, 9) - 6:3, 0:6, 3:6

В клубе легендарной Серены Уильямс

Этот триумф стал выдающимся достижением для 31-летней украинки. Свитолина выиграла свой 10-й поединок на турнирах категории WTA 1000 (учитывая шесть победных матчей и титул в майском Риме). Элина стала лишь второй теннисисткой старше 30 лет, которой покорилась столь продолжительная победная серия на "тысячниках" - раньше это удавалось лишь легендарной американке Серене Уильямс.

Для Свитолиной это уже седьмой полуфинал в текущем сезоне и первый за последние три месяца.

Суперматч против Швентек

В поединке за путевку в финал, который состоится 12 августа, Элина Свитолина встретится с бывшей первой ракеткой мира Игой Швентек из Польши. Общий счет личных встреч между теннисистками 4:3 в пользу польки. Впрочем, именно две последние очные дуэли в этом сезоне (в Индиан-Уэллсе и Риме) завершились победами украинки с одинаковым счетом 2:1.

Успешное выступление в Канаде уже гарантировало Элине улучшение позиций - после завершения соревнований она поднимется по меньшей мере на две строчки в Чемпионской гонке WTA.