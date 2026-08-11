Ефектний камбек: Світоліна перемогла росіянку та вийшла у півфінал WTA 1000 в Торонто

Еліна Світоліна у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Торонто перемогла "нейтральну" росіянку Єкатеріну Алєксандрову. Програвши перший сет, українська тенісистка не залишила шансів суперниці далі.
Детальніше про перебіг та результат матчу за участі Еліни Світоліної розповідає Sport RBC.UA.
Початок зустрічі склався для Світоліної невтішно. У першій партії українка припустилася трьох подвiйних помилок, показала слабкий відсоток реалізації першого м'яча (58%) і поступилася з рахунком 3:6.
Проте після невдалого старту Еліна увімкнула максимальні оберти та "змила" суперницю з корту. У другому сеті українка не віддала росіянці жодного гейму, оформивши розгром - 6:0 всього за 24 хвилини. На цій хвилі лідерка збірної України впевнено провела й вирішальний сет.
Захопивши перевагу 4:1, вона без проблем довела матч до переможного кінця - 6:3. Загалом протистояння тривало 1 годину та 34 хвилини.
WTA 1000, Торонто. 1/4 фіналу
Єкатеріна Алєксандрова (16) - Еліна Світоліна (Україна, 9) - 6:3, 0:6, 3:6
Цей тріумф став визначним досягненням для 31-річної українки. Світоліна виграла свій 10-й поєдинок поспіль на турнірах категорії WTA 1000 (враховуючи шість переможних матчів і титул у травневому Римі). Еліна стала лише другою тенісисткою, старшою за 30 років, якій підкорилася така тривала переможна серія на "тисячниках" - раніше це вдавалося лише легендарній американці Серені Вільямс.
Для Світоліної це вже сьомий півфінал у поточному сезоні та перший за останні три місяці.
У поєдинку за путівку до фіналу, який відбудеться 12 серпня, Еліна Світоліна зустрінеться з колишньою першою ракеткою світу Ігою Швьонтек із Польщі. Загальний рахунок особистих зустрічей між тенісистками наразі 4:3 на користь польки. Утім, саме дві останні очні дуелі в цьому сезоні (в Індіан-Веллсі та Римі) завершилися перемогами українки з однаковим рахунком 2:1.
Успішний виступ у Канаді вже гарантував Еліні покращення позицій - після завершення змагань вона підніметься щонайменше на дві сходинки в Чемпіонській гонці WTA.
Раніше ми повідомляли, що Марта Костюк зазнала поразки у насиченому матчі з Ігою Свьонтек.