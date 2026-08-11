Ефектний камбек: Світоліна перемогла росіянку та вийшла у півфінал WTA 1000 в Торонто

Еліна Світоліна у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Торонто перемогла "нейтральну" росіянку Єкатеріну Алєксандрову. Програвши перший сет, українська тенісистка не залишила шансів суперниці далі.

Детальніше про перебіг та результат матчу за участі Еліни Світоліної розповідає Sport RBC.UA .

Переломний момент та розгромна відповідь

Початок зустрічі склався для Світоліної невтішно. У першій партії українка припустилася трьох подвiйних помилок, показала слабкий відсоток реалізації першого м'яча (58%) і поступилася з рахунком 3:6.

Проте після невдалого старту Еліна увімкнула максимальні оберти та "змила" суперницю з корту. У другому сеті українка не віддала росіянці жодного гейму, оформивши розгром - 6:0 всього за 24 хвилини. На цій хвилі лідерка збірної України впевнено провела й вирішальний сет.

Захопивши перевагу 4:1, вона без проблем довела матч до переможного кінця - 6:3. Загалом протистояння тривало 1 годину та 34 хвилини.

WTA 1000, Торонто. 1/4 фіналу

Єкатеріна Алєксандрова (16) - Еліна Світоліна (Україна, 9) - 6:3, 0:6, 3:6

У клубі легендарної Серени Вільямс

Цей тріумф став визначним досягненням для 31-річної українки. Світоліна виграла свій 10-й поєдинок поспіль на турнірах категорії WTA 1000 (враховуючи шість переможних матчів і титул у травневому Римі). Еліна стала лише другою тенісисткою, старшою за 30 років, якій підкорилася така тривала переможна серія на "тисячниках" - раніше це вдавалося лише легендарній американці Серені Вільямс.

Для Світоліної це вже сьомий півфінал у поточному сезоні та перший за останні три місяці.

Суперматч проти Швьонтек

У поєдинку за путівку до фіналу, який відбудеться 12 серпня, Еліна Світоліна зустрінеться з колишньою першою ракеткою світу Ігою Швьонтек із Польщі. Загальний рахунок особистих зустрічей між тенісистками наразі 4:3 на користь польки. Утім, саме дві останні очні дуелі в цьому сезоні (в Індіан-Веллсі та Римі) завершилися перемогами українки з однаковим рахунком 2:1.

Успішний виступ у Канаді вже гарантував Еліні покращення позицій - після завершення змагань вона підніметься щонайменше на дві сходинки в Чемпіонській гонці WTA.